从无法参与到全面中断活动！2NE1完整体再度落空！成员朴春公司发表声明：「依照医疗团队建议需休养」

歌手朴春所属公司发布了日后朴春将无法参与2NE1的活动,让原本期待看到2NE1完整体的粉丝们失望不已。

朴春所属公司D.Nation娱乐在8月6日透过SNS发表正式声明,表示朴春对於2NE1日后的行程都无法共同参与,而经纪公司也表示,最近从医疗团队方面得到了需要充分休息与稳定休养的建议,在内部深入讨论后,相当不得已做出这样的决定。另外也希望各位粉丝们能够给予温暖的鼓励,好让朴春尽快恢复健康。



近期朴春从自行发表的恋爱说,或是过度使用APP而造成外貌上的变化,减重以及又回弹等现象,承受著各种不同的流言以及揣测,在网路媒体上不断扩散,连日来也让她陷入争议。而2NE1其他成员也正在世界各地如火如荼的进行活动中。

透过经纪公司的SNS不难看出,已经为朴春发出了许多次不参与活动的声明,包含6月1日美国Head in the Clouds Festival、7月19日曼谷的UTO FEST in BANGKOK、7月26日的Water Bomb釜山场等活动,每一场都发出朴春不克参与的声明,今日更是直接发出中断所有活动,令粉丝们相当担忧他是否健康上有严重问题,或者再也无法参与2NE1的活动。是否也表示原定於8月10号即将来台演出的2NE1将再度缺少一人。



