與婚訊無關卻挨罵！鄭雨盛婚訊延燒，文佳庇再成箭靶，惡評如潮

韓國演藝圈代表性男神、素有「國民公共財」之稱的演員鄭雨盛近日被媒體爆出已與交往多年的女友完成婚姻登記。 然而，所屬經紀公司對此表示「無可奉告」，引發大眾猜測是否默認婚訊。 令人錯愕的是，這起婚訊意外地讓與鄭雨盛曾有關聯的模特兒文佳庇再次成為輿論焦點，並遭受惡意留言攻擊。

8月5日，有韓媒報導稱鄭雨盛與長期交往的女友已低調完成結婚登記。 報導指出，這位女性伴侶是他在事業與人生低谷時給予極大支持的「人生伴侶」，兩人經歷長時間的陪伴與互相扶持。對此，鄭雨盛所屬公司僅表示：「有關鄭雨盛演員的婚姻報導，因屬於個人私生活，不便發表官方立場，敬請諒解。」同時也請求外界「避免過度的關注與揣測」。 雖然經紀公司未明確否認，但模稜兩可的態度也讓大眾認為這項婚訊幾乎等同於間接承認。



鄭雨盛的婚訊一出，輿論卻意外轉向曾與他有過孩子曾經多的模特兒文佳庇。 2024年11月，鄭雨盛曾親自承認文佳庇在個人SNS上公開的孩子是自己的親生子，當時震驚外界。 他表明「會作為父親全力照顧孩子」，但兩人並未登記結婚，只表明會以「父母身份」負起責任。

然而兩人的特殊關係仍引發大量網路謠言與揣測。 文佳庇也曾於同年12月透過SNS親自澄清，表示：「我們並未交往，只是透過幾次見面意外懷孕。 之後我從未以懷孕為由要求結婚或其他任何事情。」她解釋兩人自2024年1月某日之後就從未再見面或聯繫，並駁斥外界關於她利用懷孕索求婚姻或贍養費的流言。



儘管文佳庇已數次澄清，但直到一週前，網路上仍出現「鄭雨盛這次真的踩雷了」、「跟蹤狂範本」等具有侮辱性的評論，對她造成持續性的傷害。 如今隨著鄭雨盛婚訊再度引爆話題，網友對文佳庇的二次加害也未停歇。 儘管也有部份網友為她加油打氣、留言鼓勵，但在與她無關的鄭雨盛婚訊下，文佳庇卻再次無辜成為攻擊對象，令人不禁質疑：她真的該為此承受傷害嗎？



鄭雨盛身為長年備受喜愛的男神，私生活自然受到高度關注，但隱私與尊重同樣重要。 此次事件也再度引發社會對「網路惡評」與「藝人私生活界線」的討論。

