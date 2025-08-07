与婚讯无关却挨骂！郑雨盛婚讯延烧，文佳庇再成箭靶，恶评如潮

韩国演艺圈代表性男神、素有「国民公共财」之称的演员郑雨盛近日被媒体爆出已与交往多年的女友完成婚姻登记。 然而，所属经纪公司对此表示「无可奉告」，引发大众猜测是否默认婚讯。 令人错愕的是，这起婚讯意外地让与郑雨盛曾有关联的模特儿文佳庇再次成为舆论焦点，并遭受恶意留言攻击。

8月5日，有韩媒报导称郑雨盛与长期交往的女友已低调完成结婚登记。 报导指出，这位女性伴侣是他在事业与人生低谷时给予极大支持的「人生伴侣」，两人经历长时间的陪伴与互相扶持。对此，郑雨盛所属公司仅表示：「有关郑雨盛演员的婚姻报导，因属於个人私生活，不便发表官方立场，敬请谅解。」同时也请求外界「避免过度的关注与揣测」。 虽然经纪公司未明确否认，但模棱两可的态度也让大众认为这项婚讯几乎等同於间接承认。



郑雨盛的婚讯一出，舆论却意外转向曾与他有过孩子曾经多的模特儿文佳庇。 2024年11月，郑雨盛曾亲自承认文佳庇在个人SNS上公开的孩子是自己的亲生子，当时震惊外界。 他表明「会作为父亲全力照顾孩子」，但两人并未登记结婚，只表明会以「父母身份」负起责任。

然而两人的特殊关系仍引发大量网路谣言与揣测。 文佳庇也曾於同年12月透过SNS亲自澄清，表示：「我们并未交往，只是透过几次见面意外怀孕。 之后我从未以怀孕为由要求结婚或其他任何事情。」她解释两人自2024年1月某日之后就从未再见面或联系，并驳斥外界关於她利用怀孕索求婚姻或赡养费的流言。



尽管文佳庇已数次澄清，但直到一周前，网路上仍出现「郑雨盛这次真的踩雷了」、「跟踪狂范本」等具有侮辱性的评论，对她造成持续性的伤害。 如今随著郑雨盛婚讯再度引爆话题，网友对文佳庇的二次加害也未停歇。 尽管也有部份网友为她加油打气、留言鼓励，但在与她无关的郑雨盛婚讯下，文佳庇却再次无辜成为攻击对象，令人不禁质疑：她真的该为此承受伤害吗？



郑雨盛身为长年备受喜爱的男神，私生活自然受到高度关注，但隐私与尊重同样重要。 此次事件也再度引发社会对「网路恶评」与「艺人私生活界线」的讨论。

