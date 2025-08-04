《雞不可失》演員宋英奎驚傳逝世！車內發現時已無生命跡象，生前曾被揭發酒駕、陷酗酒困擾與生活壓力

知名演員宋英奎8月4日清晨被發現於車內去世，享年55歲。

據MBN報導，當天上午8時左右，宋英奎熟人在京畿道龍仁市一處聯排住宅的車內發現其昏迷不醒，隨即報警處理。 警方表示，目前正在就其死亡原因進行調查。

宋英奎在2019年上映的大熱電影《雞不可失》中飾演「崔班長」一角廣為人知，近年仍活躍於影視圈，近期作品包括電視劇《TRY：我們成為奇蹟》《退貨兒童》等。 不過，今年6月他因酒駕遭警方查獲，後續承受外界批評、被迫退出拍攝中的作品，為此深感煩惱。



娛樂圈相關人士透露，宋英奎自酒駕事件後心理狀態急劇惡化，時常酗酒以紓解情緒，有時飲酒過量被管親友勸導，但未見成效。 據相關人士透露，宋英奎酒駕被揭發後因惡意的報導和留言感到痛苦，加上事業受阻、處境艱難，令他感到十分苦惱。

隨著情況惡化，宋英奎對家人亦感到愧疚，進一步令他陷入情緒低谷。 據悉，宋英奎近期獨居於辦公室式住宅，兩名女兒均在海外留學，因為「大雁爸爸」（獨自在韓國賺錢供養在海外求學子女的父親）的身份感到沉重負擔。

宋英奎懷抱著「演員是天職」的信念，走過了漫長的無名歲月，透過千萬觀影人次的電影《雞不可失》終於為人所知，然而在剛剛看到生活曙光不久後，卻迎來了悲劇性的結局。



宋英奎的靈堂設於京畿道龍仁市的DAVOS醫院葬禮會館，預計將於6日上午8時舉行出殯儀式。

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