防彈少年團參與麥可・傑克森未發行歌曲專輯錄製，錄音室老闆親自證實！

BTS防彈少年團全員終於軍白期回歸，將參與「流行樂之王」麥可・傑克森（Michael Jackson）的致敬專輯企劃，消息一出引發全球關注。

根據《The Irish Sun》當地時間3日的報導，麥可・傑克森的好友、也是愛爾蘭Grouse Lodge錄音室的老闆培迪·鄧寧（Paddy Dunning）透露：「致敬專輯的錄音從去年開始，我們已經邀請韓國男團BTS防彈少年團來到Grouse Lodge與我們一起錄製其中一首歌曲。」



Grouse Lodge是麥可・傑克森曾於2006年將牛棚改建為工作空間的地方，他與家人一起在那裡居住了五個月，期間接觸了多位娛樂界名人，計劃籌備回歸專輯。 然而，隨著他離開愛爾蘭，這張專輯並未完成，2009年他因藥物過量猝逝後，相關作品也一直處於未公開狀態。

培迪·鄧寧透露，他一直致力於讓這些未發表的音源問世，剛剛在美國簽約了超級巨星來演唱相關歌曲：「麥可當時在愛爾蘭的合作夥伴為他創作的歌曲大約還有10首，包含製作人Rodney Jerkins與饒舌歌手Nephew等人的作品。」

與此同時，培迪·鄧寧也正在製作一部關於麥可・傑克森在愛爾蘭度過難忘夏日的紀錄片，記錄曾在愛爾蘭與麥可共事的人的回憶與故事，並強調已經取得麥可・傑克森遺產管理委員會的同意。



隨後，麥可・傑克森的非官方粉絲網站MJ Vibe也報導了該消息。 該網站被譽為麥可・傑克森粉絲值得信賴的社區信息媒體。

隨著致敬專輯的消息曝光，「#BTSxMICHAELJACKSON」迅速登上X（前Twitter）全球熱搜。 粉絲們興奮表示：「從BTS在〈Dynamite〉等歌曲中展現MJ風格的表演開始，就已經預示了這一天的到來。」更有粉絲剪輯出BTS與麥可・傑克森表演的對比影片，引發廣泛熱議。



BTS ARE IN A MICHAEL JACKSON TRIBUTE ALBUM THIS WASN’T ON MY 2025 BUCKET LIST BUT I’M HERE FOR IT THE PAST AND PRESENT MERGING THROUGH MUSIC THIS IS ABOUT TO BE LEGENDARY



BTS X MJ

BTS x MICHAEL JACKSON

BTS AND MICHAEL JACKSON

BTS AND MICHAEL JACKSON IS COMING#BTSxMichaelJackson pic.twitter.com/wQPWxW2JCD — (@kimjeonayesha) August 3, 2025

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