全球疯抢Labubu！LE SSERAFIM许允眞超敢说「我个人觉得Labubu不好看」成员们急圆场：要尊重个人取向！

泡泡玛特（POP MART）旗下 IP「Labubu」以尖牙、毛茸茸、滑稽表情爲特徵。

通过 BLACKPINK Lisa 的认证开始受到更多关注，接著大举攻占全球明星和名媛的包包，而近日在韩国演艺圈也掀起一波 Labubu 热潮，许多艺人都在开箱。



人气女团 LE SSERAFIM 进行直播时，许允眞看了评论后问成员：「你们觉得 Labubu 怎么样？」洪恩采表示不感兴趣，金采源则说她更喜欢美乐蒂和酷洛米（LE SSERAFIM 演唱动画《美乐蒂& 酷洛米》的主题曲〈Kawaii〉）。没想到...许允眞直接说：「我个人觉得 Labubu 不好看。」其他成员听到开始圆场：「这样 Labubu 的粉丝们会生气」、「要尊重个人取向」。

- what do you guys think about labubus?

- i have no interest in them

- i like mymel and kuromi

- AGREED yep! personally i dont think labubus are that cute...



AND THATS THAT NO LE SSERAFIM LABUBU MADNESS THANK GOD pic.twitter.com/KpkirfsZZf — ayman (@todayisayman) August 2, 2025

而许允眞的这番言论也立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「认证」、「我不太喜欢，但尊重个人喜好」、「真的很好奇那个爲什么流行...长得很奇怪」、「大家都挂著 Labubu 出来的样子有点搞笑」、「不知道爲什么这么狂热」、「不是因爲 Lisa 才红的吗」、「就是三丽鸥更可爱」、「我也不知道那个爲什么这么有人气 哈哈哈」、「都是以个人爲宗旨的... 有不喜欢的人，也有喜欢的人」、「虽然尊重取向，但不知道爲什么这么流行」等等。

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