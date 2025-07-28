車銀優今日低調入伍，分享ASTRO & 磪有情送行合照！新專輯及電影下半年陸續公開

ASTRO成員車銀優今日正式入伍，為避免引起現場混亂而沒有公開露面，只在SNS上PO出好友送行的合照。

車銀優今日下午乘車駛入忠清南道論山的陸軍訓練所，將在接受基礎軍事訓練後進入陸軍軍樂隊，以現役身份履行國防義務。 繼昨晚公開大平頭照片後，車銀優通過X（前Twitter）帳號公開了今日的送行合照，留言道：「致所有在銀優的青春第一幕中給予滿滿愛意的AROHA們：銀優說會健康順利地回來，讓我們一起等待重逢的那一天吧。」

照片中，ASTRO隊友MJ、JIN JIN、ROCKY、尹產賀以及同公司師妹磪有情圍繞在車銀優身邊，一起為他加油打氣。





車銀優昨晚在入伍前最後一次更新IG，也是和ASTRO隊友MJ、JIN JIN、尹產賀，以及隊友文彬的妹妹、Billlie成員文秀雅在一起。





車銀優2016年作為ASTRO成員出道，今年3月剛過28周歲生日，5月底宣佈獲得陸軍軍樂隊錄取，今日正式入伍，成為ASTRO繼MJ之後第二位服兵役的成員，預計將在2027年1月27日退伍。

面對這段「軍白期」裡，車銀優已經提前準備好大量作品，將陸續公開以慰藉粉絲思念之情。 首先是9月發行的全新個人專輯，車銀優已完成MV拍攝並在粉絲見面會上搶先公開了部份新歌。 昨晚直播中，車銀優透露新專輯和第一張專輯《ENTITY》的氛圍完全不同：「歌曲節奏更快，舞蹈也跳得非常賣力。 第一張專輯是為我的朋友而製作，這次則挑選了我想給大家看到和聽到的內容，以及我擅長的東西。」



同時，與姜河那、金英光、姜泳錫、韓善夥合作的電影《第一次飛行》（First Ride）也在今日宣佈確定10月上映，講述四位認識24年的好友首次出國旅行途中展開的無法預測喜劇故事。 與朴恩斌、金海淑、崔代勳、林成宰、孫賢周合作的主演的Netflix超能力動作冒險喜劇《The Wonder Fools》則計劃在明年上架。



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