Super Junior东海去看WINNER演唱会！冲去抱住成员竟被保镳当成疯狂粉丝，差点要被拖走 XD

Super Junior 东海差点被当成疯狂粉丝！之后他也跟保镳道歉 XD

WINNER 在25日到27日在奥林匹克大厅举行爲期三天《WINNER [OUR MOMENT]》演唱会。这是继2022年举办的《The Circle》之后，他们时隔3年3个月再次与国内粉丝见面。歌曲进行重新编曲外，三位成员还准备SOLO舞台，得到粉丝们的热烈响应。



在26日的演唱会也发生可爱的小插曲，成员在观众席上进行绕场时，有位男子突然冲上去抱住李升勋，而这名男子正是 Super Junior 的东海，结果...旁边的似乎保镳不知道他是谁，正准备拉开他的时候，东海的经纪人也赶快向前阻止 XD

相关影片在 SNS 上流传，网友纷纷表示：「太好笑了」、「怎么这么调皮」、「保镳看起来也很慌张」、「这已经是第二次了（之前WINNER演唱会，东海也抱著金秦禹）哈哈哈哈」、「看几次都觉得很好笑」等等。而东海也在 IG 限时动态写下：「保镳Nim不好意思，吓到你了吧？我只是很想抱升勋。」



另外，成功结束此次首尔演唱会的 WINNER ，之后也将到澳门、曼谷、台北、雅加达、日本神户、日本东京、香港、吉隆坡与当地粉丝见面。



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