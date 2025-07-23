韓國人氣男團NCT道英睽違一年再次來台開唱 2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in TAIPEI 9月20日（星期六）臺北流行音樂中心感動登臺

去年以首張個人專輯成功solo出道的韓國人氣男團NCT道英，繼6月發行第二張正規專輯《Soar》後，旋即展開亞洲巡迴演唱會《2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in ASIA》，以歌聲傳遞「喚醒夢想的力量」。巡演於 6 月 13 日 至 15 日 以三場首爾演出揭開序幕，隨後接連於橫濱、新加坡開唱，已吸引共數萬粉絲熱情參與，展現其超強人氣。

道英即將重返臺北舞台，《2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in TAIPEI》將於9月20日（星期六）假臺北流行音樂中心盛大舉行。本次演唱會以開啟「記憶之門」為概念，引領樂迷踏上一段尋找珍貴回憶與情感的旅程。觀眾將透過道英細膩的音樂與感性演繹，共度充滿感動的特別時光。道英更為巡演精心準備了包括〈Memory〉、〈Wake From The Dark〉、〈Little Light〉等多首人氣作品，精彩可期，樂迷絕對不容錯過。



除了耀眼的舞台魅力與親和力，道英更以實際行動展現溫暖本質。韓國公益平台「the direct donation」透露，道英為支持自立準備中的青年及保護兒童，於7月11日捐出1億韓元（約1000萬臺幣）。他曾在專輯宣傳期間承諾「若音樂節目奪冠將捐款」，並在〈Memory〉取得一位後便立即兌現承諾，信守了對粉絲的諾言。他感性表示：「這份捐款是粉絲愛的延伸，希望能幫助更多年輕人找到屬於自己『喚醒夢想的力量』。」



早前已完成預售登記的“NCTzen 127” Membership(GL) Weverse 會員，預售將於7月26日（星期六）2:00PM 至 11:59PM（TST）進行，有關詳情請參閱Weverse公告

（https://weverse.io/nct127/notice/28675）。

門票將於 7月27日（星期日）2:00PM（TST）起於 KKTIX (www.kktix.com) 公開發售，票價為NT$ 6,500 / 5,800 / 4,800 / 3,800 / 3,150 / 2,900（全坐位）。有關臺北限定粉絲福利等詳細安排及更多詳情，請鎖定主辦單位官方社群專頁。



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