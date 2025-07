韓國人氣男團NCT道英睽違一年再次來台開唱 2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in TAIPEI 9月20日（星期六）臺北流行音樂中心感動登臺

去年以首張個人專輯成功solo出道的韓國人氣男團NCT道英,繼6月發行第二張正規專輯《Soar》後,旋即展開亞洲巡迴演唱會《2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in ASIA》,以歌聲傳遞「喚醒夢想的力量」。巡演於 6 月 13 日 至 15 日 以三場首爾演出揭開序幕,隨後接連於橫濱、新加坡開唱,已吸引共數萬粉絲熱情參與,展現其超強人氣。

道英即將重返臺北舞台,《2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in TAIPEI》將於9月20日(星期六)假臺北流行音樂中心盛大舉行。本次演唱會以開啟「記憶之門」為概念,引領樂迷踏上一段尋找珍貴回憶與情感的旅程。觀眾將透過道英細膩的音樂與感性演繹,共度充滿感動的特別時光。道英更為巡演精心準備了包括〈Memory〉、〈Wake From The Dark〉、〈Little Light〉等多首人氣作品,精彩可期,樂迷絕對不容錯過。



除了耀眼的舞台魅力與親和力,道英更以實際行動展現溫暖本質。韓國公益平台「the direct donation」透露,道英為支持自立準備中的青年及保護兒童,於7月11日捐出1億韓元(約1000萬臺幣)。他曾在專輯宣傳期間承諾「若音樂節目奪冠將捐款」,並在〈Memory〉取得一位後便立即兌現承諾,信守了對粉絲的諾言。他感性表示:「這份捐款是粉絲愛的延伸,希望能幫助更多年輕人找到屬於自己『喚醒夢想的力量』。」



早前已完成預售登記的“NCTzen 127” Membership(GL) Weverse 會員,預售將於7月26日(星期六)2:00PM 至 11:59PM(TST)進行,有關詳情請參閱Weverse公告

(https://weverse.io/nct127/notice/28675)。

門票將於 7月27日(星期日)2:00PM(TST)起於 KKTIX (www.kktix.com) 公開發售,票價為NT$ 6,500 / 5,800 / 4,800 / 3,800 / 3,150 / 2,900(全坐位)。有關臺北限定粉絲福利等詳細安排及更多詳情,請鎖定主辦單位官方社群專頁。



