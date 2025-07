韩国人气男团NCT道英睽违一年再次来台开唱 2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in TAIPEI 9月20日（星期六）台北流行音乐中心感动登台

去年以首张个人专辑成功solo出道的韩国人气男团NCT道英,继6月发行第二张正规专辑《Soar》后,旋即展开亚洲巡回演唱会《2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in ASIA》,以歌声传递「唤醒梦想的力量」。巡演於 6 月 13 日 至 15 日 以三场首尔演出揭开序幕,随后接连於横滨、新加坡开唱,已吸引共数万粉丝热情参与,展现其超强人气。

道英即将重返台北舞台,《2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in TAIPEI》将於9月20日(星期六)假台北流行音乐中心盛大举行。本次演唱会以开启「记忆之门」为概念,引领乐迷踏上一段寻找珍贵回忆与情感的旅程。观众将透过道英细腻的音乐与感性演绎,共度充满感动的特别时光。道英更为巡演精心准备了包括〈Memory〉、〈Wake From The Dark〉、〈Little Light〉等多首人气作品,精彩可期,乐迷绝对不容错过。



除了耀眼的舞台魅力与亲和力,道英更以实际行动展现温暖本质。韩国公益平台「the direct donation」透露,道英为支持自立准备中的青年及保护儿童,於7月11日捐出1亿韩元(约1000万台币)。他曾在专辑宣传期间承诺「若音乐节目夺冠将捐款」,并在〈Memory〉取得一位后便立即兑现承诺,信守了对粉丝的诺言。他感性表示:「这份捐款是粉丝爱的延伸,希望能帮助更多年轻人找到属於自己『唤醒梦想的力量』。」



早前已完成预售登记的“NCTzen 127” Membership(GL) Weverse 会员,预售将於7月26日(星期六)2:00PM 至 11:59PM(TST)进行,有关详情请参阅Weverse公告

(https://weverse.io/nct127/notice/28675)。

门票将於 7月27日(星期日)2:00PM(TST)起於 KKTIX (www.kktix.com) 公开发售,票价为NT$ 6,500 / 5,800 / 4,800 / 3,800 / 3,150 / 2,900(全坐位)。有关台北限定粉丝福利等详细安排及更多详情,请锁定主办单位官方社群专页。



