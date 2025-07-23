韩国人气男团NCT道英睽违一年再次来台开唱 2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in TAIPEI 9月20日（星期六）台北流行音乐中心感动登台

去年以首张个人专辑成功solo出道的韩国人气男团NCT道英，继6月发行第二张正规专辑《Soar》后，旋即展开亚洲巡回演唱会《2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in ASIA》，以歌声传递「唤醒梦想的力量」。巡演於 6 月 13 日 至 15 日 以三场首尔演出揭开序幕，随后接连於横滨、新加坡开唱，已吸引共数万粉丝热情参与，展现其超强人气。

道英即将重返台北舞台，《2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in TAIPEI》将於9月20日（星期六）假台北流行音乐中心盛大举行。本次演唱会以开启「记忆之门」为概念，引领乐迷踏上一段寻找珍贵回忆与情感的旅程。观众将透过道英细腻的音乐与感性演绎，共度充满感动的特别时光。道英更为巡演精心准备了包括〈Memory〉、〈Wake From The Dark〉、〈Little Light〉等多首人气作品，精彩可期，乐迷绝对不容错过。



除了耀眼的舞台魅力与亲和力，道英更以实际行动展现温暖本质。韩国公益平台「the direct donation」透露，道英为支持自立准备中的青年及保护儿童，於7月11日捐出1亿韩元（约1000万台币）。他曾在专辑宣传期间承诺「若音乐节目夺冠将捐款」，并在〈Memory〉取得一位后便立即兑现承诺，信守了对粉丝的诺言。他感性表示：「这份捐款是粉丝爱的延伸，希望能帮助更多年轻人找到属於自己『唤醒梦想的力量』。」



早前已完成预售登记的“NCTzen 127” Membership(GL) Weverse 会员，预售将於7月26日（星期六）2:00PM 至 11:59PM（TST）进行，有关详情请参阅Weverse公告

（https://weverse.io/nct127/notice/28675）。

门票将於 7月27日（星期日）2:00PM（TST）起於 KKTIX (www.kktix.com) 公开发售，票价为NT$ 6,500 / 5,800 / 4,800 / 3,800 / 3,150 / 2,900（全坐位）。有关台北限定粉丝福利等详细安排及更多详情，请锁定主办单位官方社群专页。



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