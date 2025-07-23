李秀智宛如「女版PSY」真假莫辨！徐章焄神問：「丈夫也喜歡PSY嗎？」

諧星李秀智一直都有「和歌手PSY撞臉」的話題，日前登場PSY招牌演唱會「溼身秀 SUMMERSWAG」同框，兩人宛如複製人登場驚豔四座！而她近日做客《我家的熊孩子》談述了幕後花絮。

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‎〈真假PSY「傻傻分不清」現場混亂！連本人都崩潰：我在哪我是誰？！〉



回顧「溼身秀 SUMMERSWAG」。李秀智受PSY邀請，先一起拍了開場影片，李秀智表示自己練了好幾天舞，和PSY「近距離一看覺得更像了」，透露自己拍影片是穿PSY實際穿過的舞台服裝，說褲子有點緊、「PSY其實比想像中矮小」，TMI笑翻現場。李秀智還說自己受PSY電話邀約時正在照顧小孩，PSY便問她小孩是兒子還女兒，李秀智回兒子，PSY竟說：「那應該很像我吧？」



更好笑的是，主持人徐章焄突然問她一句：「丈夫也喜歡PSY嗎？」攝影棚笑聲又此起彼落，明明覺得不該笑卻還是忍不住啊！李秀智嘖了一聲：「非常喜歡！」接著自爆自己綁頭髮全綁起來、沒有瀏海的時候，老公老是會說：「老婆，今天是要扮演PSY(?)嗎？」李秀智委屈不已：「我穿很漂亮，只是頭髮這樣！」李秀智馬上示範……



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當天節目，李秀智也秀了自己在喜劇界相當知名的副角表演──皮膚科諮詢室長，十足趣味。李秀智接下來還有一部即興實境節目《My Turn》播出，和李敬揆、卓在勳、秋成勳、金元勛、朴智炫（박지현暫譯）與南潤壽合作，預告非常荒謬XD！



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