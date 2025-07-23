《全知讀者視角》全球宣傳同步啟動！李敏鎬、安孝燮7月28日將前進新加坡進行宣傳活動！

7月23日即將在台上映的奇幻電影《全知讀者視角》正受到全世界電影市場的矚目！改編自同名原著小說，《全知讀者視角》劇情描述一部連載了10年的小說，在最終回公開的那一天，小說情節卻成為現實！而這部小說唯一的讀者金獨子（安孝燮飾）遇見了小說中的主角劉眾赫（李敏鎬飾），以及同行的一行人是否能夠在即將滅亡的世界找到生存之道？

《全知讀者視角》已經銷售往海外113個國家地區，並陸續與全球觀眾們見面。7月11日上映著亞洲多樣化題材電影的紐約亞洲電影節已開跑，也受到了北美地區最具權威的奇幻國際電影節，德國奇幻電影節等世界上知名的電影節的正式邀請，兼具了電影的作品性以及大眾性。



在7月24日到27日的4天期間所舉辦的2025聖地牙哥國際動漫展，也將以《全知讀者視角》作為品牌展示以及開場影片。這個展覽是聚集了全世界文化產也以及粉絲們的全球文化慶典，也是許多好萊塢大作公開首波預告的代表性活動，這代表著《全知讀者視角》進軍北美市場的信號，也預告著將吸引來自全球的粉絲並與大家正式見面。



接著7月28日到30日期間，導演金秉祐以及主要演員李敏鎬與安孝燮，也將直接前往新加坡，進行《全知讀者視角》大規模的巡迴宣傳活動，包含舞台問候，粉絲見面會活動，當地媒體訪談，品牌合作相關活動等等，即將引發當地與全亞洲粉絲們的關注。新加坡發行片商表示，非常高興能夠把《全知讀者視角》帶給位於新加坡、馬來西亞、印尼等地的觀眾們，也預告在新加坡所舉辦的全球新聞發布會，將開放粉絲以及媒體們直接與影人面對面，慶祝本作品的上映。



在7月23日於韓國及台灣同步上映之前，《全知讀者視角》已經充滿話題性討論，在台灣也可以看見在捷運站以及公車車體，購物中心更有大型廣告以及許多戶外廣告點，都出現了《全知讀者視角》的宣傳，這一部話題之作即將掀起全球旋風，改編自原著小說並且在日前兩地的首映會皆獲得相當正面的口碑評價，票房成績也備受關注。



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