i-dle Minnie登台北大巨蛋开球开唱甜喊「紧张」！「中职小可爱」江坤宇比爱心太羡慕～

韩国人气女团i-dle主唱之一、泰国籍成员Minnie今（20）日受邀中华职棒明星赛，赛前开球加上赛后表演，替比赛增添星光，而中职「小可爱」江坤宇大胆和她比爱心更成为热门讨论啦！

Minnie穿著黑色小可爱，外搭为她特印有她名字的明星赛球衣登场，和全场四万球迷打招呼。不愧是K-POP偶像的她，数度抓准摄影机镜头，让全场观众与电视机的观众，都能够透过萤幕清楚一赌她的美貌。



Minnie相当准地把球丢向本垒板。搞笑的是，接球的捕手、本次明星赛人气王、人称「小可爱」的江坤宇，一走上去合照就向Minnie要求比爱心，比一次不够还有第二次，他窃喜的模样也全放送了出去。主播李佑廷看了都开玩笑，说江坤宇回去应该会被老婆要求「跪算盘」，球评周正雄也说「小可爱变『小可恶』」。仔细看还可以发现，和Minnie与江坤宇一起合照的中职会长蔡其昌，看江坤宇公然「自肥」后摇了摇头XD。



不过江坤宇所属球队中信兄弟访问了江坤宇本人，江坤宇依旧表现日常腼腆，表示自己平常就有关注K-POP，笑说自己有自荐当捕手，并透露事前已和老婆讨论过想和Minnie比爱心，他说：「我很怕她拒绝我啊！但是还好她没有，跟我一起比，我觉得满开心的。」中职也释出一段花絮（目前已删除），其他球员羡慕嫉妒，只有高中同队的好友戴培峰大方喊「平镇之光」（果然是好基友(?)），整个过程都让球迷觉得可爱又好笑。



而Minnie开球能开如此直、直进本垒板，赛前的练习绝对有很大的帮助，原来是由今年即将退役、此次明星赛最后一舞的「大师兄」林智胜亲自教学，大师兄称赞「教到我都鸡皮疙瘩」，说自己很紧张，因为女儿是粉丝，Minnie听了相当惊喜。



赛后Minnie献唱了Solo曲〈Blind Eyes Red〉、〈HER〉、〈Cherry Sky〉，与找来「泰籍韩团前辈」NCT Ten合唱的〈Obsession〉，最后独自献上团体超夯歌曲〈Queencard〉，唱之前还先带动全场练习〈Queencard〉最有名的「阿嬷困咖」副歌。「大家好我是i-dle的Minnie」、「奶啵啵（Neverland）在哪里」、「真的很高兴见到你们」、「真的真的很紧张」、「很紧张但是也很开心」、「台北，尖叫声」……Minnie发挥相当多中文对话，让粉丝忍不住再喊「不愧是‎小颗粒」。



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