真假PSY「傻傻分不清」現場混亂！連本人都崩潰：我在哪我是谁？！

歌手PSY日前在自己的招牌演唱會「濕身秀 SUMMER SWAG」（흠뻑쇼）舞台上，與搞笑女星李秀智一同演出，兩人宛如「複製貼上」般的造型，讓全場觀眾驚呼連連，網路上更瘋傳「誰才是真的PSY？」成為熱門話題。

6月底，PSY在「濕身秀」的開場舞台上與李秀智一同登場。兩人不僅穿著一模一樣的服裝，就連妝髮也完全複製，彷彿克隆人一般，讓現場觀眾陷入一陣混亂。台下不時傳來「誰才是真正的PSY啊？」的疑問聲，連PSY自己都忍不住笑說：「真的分不出來，好可怕啊！」



事實上，李秀智一直以來就以「PSY神似臉孔」為人熟知，這次她更特地為了舞台變身為「PSY 2號」。兩人一起表演了《江南Style》、《DADDY》等PSY代表曲，隨著舞台上位置不斷交換，觀眾幾乎分辨不出誰是誰，現場笑聲不斷。



演出結束後，PSY還在SNS上傳兩人的表演片段，並開玩笑寫道：「誰能告訴我哪個是我啊？」詼諧幽默的發言再度引發討論，影片在網路上迅速瘋傳。



網友們紛紛留言：「真的完全分不出來」、「以為找到PSY的親妹妹了」、「李秀智的變身真的是傳說級別」。李秀智也在自己的SNS留下感性話語：「我們終於見面了，彼此一眼就認出了對方。」

隔了幾天，李秀智作客朴明洙的節目，兩人很自然地提及「濕身秀」。朴明洙驚嘆說：「你們兩個只要穿上相似的服裝和化妝，站在10公尺外根本分不出誰是PSY！」李秀智則幽默自嘲：「那天我穿的是PSY前輩全盛期時穿的衣服，褲子還特地穿大一點，結果還是拉鍊拉不上去。」逗得眾人哈哈大笑。

李秀智還分享首次以MV形式進行拍攝的心情：「能體驗到這些新鮮的事情真的很開心。那時是PSY前輩親自打電話來邀請的，他可不是會敷衍了事的人。當下就覺得：『原來這樣才能成功啊』。」她也大方分享了與PSY合作後的體悟。

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