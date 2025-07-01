2025中華職棒明星賽有i-dle MINNIE！「歡迎小顆粒來大巨蛋」，票早開賣網喊「賺爛」

台灣今日有韓國大型典禮《AAA》將舉行於樂天桃園棒球場的消息，還有中華職棒大聯盟（CPBL，簡稱中職）明星賽邀請到i-dle成員MINNIE！

*《2025 AAA》來台舉行消息：

‎〈韓國年度盛典將在台灣舉行！李俊昊&張員瑛擔任《2025 AAA 10週年》主持人，12月選在樂天桃園棒球場〉

「中華職棒明星對抗賽」是中職一年一度盛事，今年「2025年台灣精品中華職棒明星對抗賽」7月19日、20日連兩日舉行於台北大巨蛋，每年開打前都會因人氣投票而受到高度討論，今（1）日公布演唱嘉賓更掀起K-Pop圈粉絲關注！

中職宣布消息介紹「韓國人氣女團i-dle成員MINNIE，首度登上臺北大巨蛋，將率領專業舞團帶來全新視覺演出，結合個人風格與感染力，打造充滿魅力的明星賽音樂饗宴」，除了MINNIE還有「全方位音樂人」蕭煌奇、「創作天后」蔡健雅，MINNIE 20日演唱，蕭煌奇和蔡健雅則是19日演唱。陣容非常吸睛，網友除了搞笑開蕭煌奇地獄哏外，也有網友創意道「阿嬤的話vs阿嬤饋咖？」中職Threads亦興奮宣傳「歡迎小顆粒來大巨蛋」。



由於明星賽上月29日早開賣了，不少已搶到20日門票的球迷相當興奮喊「賺爛」，或是感謝中華職棒、中華職棒會長蔡其昌不是採取先公布嘉賓再搶票的方式，讓真正想看明星賽的球迷都能入場，能一賭MINNIE等嘉賓的風采算是「Bonus」買到賺到。過沒幾小時，官方便宣布兩天明星賽全區均完售。



MINNIE今年發行首張迷你專輯《HER》solo出道，打歌期間曾奪無線台KBS 2TV《音樂銀行》之冠。MINNIE來台舉行簽售會時相當努力用中文與粉絲Neverland溝通，不僅開場白，回答問題也是，讓台灣Neverland備受感動。她在華語圈會有「小顆粒」綽號，便是因早期講「巧克力」聽起來像「小顆粒」，現在中文技能又更加進步了，讓粉絲更加期待她單獨再來台還能秀個幾句！



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