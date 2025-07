LOOPY 李珍勇 1st Hong Kong Concert — LOOPY 首次香港演唱會！《Rap Public》冠軍、《Show Me The Money 777》亞軍

Loopy是韓國嘻哈音樂的代表性聲音之一。自從他的爆紅單曲〈Gear 2〉問世後,他便以融合美國嘻哈文化的獨特風格與聲音,震撼整個音樂圈,先後推出《KING LOOPY》、《NO FEAR》、《MARNI》等正規專輯皆獲得不凡迴響。他曾在知名音樂節目《Show Me The Money 777》中奪得亞軍,其慵懶獨特嗓音配上行雲流水般的流暢flow,獨有魅力讓他收服眾多粉絲,節目中發表的〈Good Day〉、〈Save〉、〈NoNo〉更在節目播畢後紅遍韓國大街小巷,2024年登上嘻哈真人秀節目《Rap Public》中榮獲冠軍,展現出更成熟的實力與舞台掌控力。

LOOPY:The Rolling Sevens Tour Live in Hong Kong

《Rolling Sevens》不僅僅是場骰子遊戲的勝利,

它象徵著 Loopy 在人生與音樂旅程中,反覆展現的冒險精神與全力以赴的態度。

擲出「七」這個數字,是突破機率極限的瞬間,

正如 Loopy 在音樂路上,不斷做出的大膽抉擇與不退讓的姿態。

曾經,他離開了喧囂的舞台。

當世人以為他已沉寂、被遺忘之際,

他卻如同死而復生般再次站了起來。

對 Loopy 來說,Rolling Sevens 絕非僥倖的勝利,

而是明知風險仍選擇再次擲骰的人,

一個在命運與可能性之間,寫下嶄新篇章的旅人。

王者歸來,迎接榮耀—Rap public節目冠軍

這場演出,是一次從過去的崩塌中重生的旅程,

也是他在音樂這座舞台上,重新證明自己的強烈意志。

這一次,Loopy 將再次擲出七點——

不是為了碰運氣,

而是為了展現:唯有敢於賭上所有的人,

才能迎來真正燦爛的歸來。

在Rap Public獲得冠軍後,Loopy於今年2月在韓國首爾成功舉行了兩場完售演唱會,顯見超高人氣,此次香港專場演唱會,除了演唱歷年來的經典歌曲,也將展現榮耀歸來的全新面貌,期待在香港與大家見面!



LOOPY 李珍勇 1st Hong Kong Concert — LOOPY 首次香港演唱會

LOOPY: The Rolling Sevens Tour Live in Hong Kong

有「饒舌自帶旋律的男人」美稱的 李珍勇 aka Loopy 團長,是韓國嘻哈音樂的代表性聲音之一。他便以融合美國嘻哈文化的獨特風格與聲音,震撼整個音樂圈。他曾在《Show Me The Money 777》大型嘻哈選秀節目獲得第二名而成為當年炙手可熱的人氣王、2024 年登上嘻哈真人秀節目《Rap Public》中榮獲冠軍,展現出更成熟的實力與舞台掌控力。

2025年9月13曰(SAT),他將會首次在香港演出超過100分鐘 full set 專場演出,將帶來多首膾炙人口的歌曲。演唱會命名為《The Rolling Sevens Tour》展現不畏人生逆境!

Ticket OPEN: 2025.07.14 (MON.) 12:00 (GMT+8)

Concert Information

Date & Time: 2025.09.13 (Sat.) 19:30

Venue: PORTAL, Hong Kong

Ticketing Platform: BOOKYAY

Ticket Prices

VIP: HKD$1080 (1:1 photoshoot, priority entry, and a pre-signed poster)

GA: HKD$680

Notice:

Both VIP and GA are standing areas. There are no physical barriers between the VIP and GA zones, and entry will be on a first-come, first-served basis.

Presented by @sleptbase_ltd

Ticketing @bookyay.official

Ticketing support :cs@bookyay.com

#loopy李珍勇 #李珍勇 #loopy #sleptbase #香港kpop #香港hiphpp #hkconcert #韓國hiphop

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞