「出道10週年」TWICE新歌挑戰全新形象+專屬綽號『So-WICE』的由來：「粉絲是我們前進的最大原動力」

人氣女團 TWICE 在昨天發行了全新正規專輯與同名主打歌〈THIS IS FOR〉，再次展現了身為「國民女團」的優質面貌，MV也迅速突破了千萬觀看。

自2015年10月20日出道至今，TWICE迎來出道10週年。從國民女團成長為能在世界各地體育場舉辦演唱會的「Stadium Headliner」（能站上體育場主舞台的頂級藝人），她們如今透過7月11日推出的第4張正規專輯《THIS IS FOR》，與粉絲分享喜悅，為持續成長的歷程畫下新標誌。



新專輯蘊含「THIS IS FOR YOU」（為了你）、「THIS IS FOR ONCE」（為了粉絲ONCE）、「THIS IS FOR EVERYONE」（為了大家）等寬廣的含義，充滿獻給每個人，也獻給我們彼此的音樂。



成員們透過所屬公司 JYP 娛樂表示：「這次專輯是時隔3年8個月發行的正規作品，也是我們想向這10年來一直給予TWICE關心與支持的海內外大眾，以及始終陪伴在身邊、與我們看向同一方向的ONCE傳達心意的作品。我們也慎重思考該如何展現更進步的樣貌，努力製作出一張配得上10週年的紀念性專輯。」



關於她們的特別綽號：「包含新專輯收錄的14首歌、透過個人歌詞影片公開的9首歌、日本第6張正規專輯、各種合作曲和OST等，我們不斷拓展活動範圍。因為像牛一樣努力工作，也有了『So-WICE』（소와이스，牛＋TWICE，意為像牛一樣的TWICE）這個綽號（笑）。能夠持續活動，一方面是成員們對團體的深厚感情，另一方面也要感謝持續給予我們愛的粉絲們，ONCE是我們最大的原動力。」



「為了和ONCE一起歡度今年夏天，我們準備了很多內容。除了主打歌〈THIS IS FOR〉的活動外，我們將於下週（19～20日）展開全新世界巡迴《THIS IS FOR》。這次巡演將以全場360度舞台形式進行，對我們來說也是首次挑戰，令人相當期待。我們希望能充分利用全方位舞台動線，帶來更具臨場感的表演。」

▼新歌〈THIS IS FOR〉應援教學影片：



特別的是，她們將於美國時間8月2日登上伊利諾州芝加哥格蘭特公園舉辦的大型音樂節「Lollapalooza Chicago」的主舞台。對此她們表示：「想到能在大型音樂節的舞台上與觀眾一起歡樂，就覺得很興奮。即使是第一次看TWICE舞台的觀眾，也希望能感受到我們的能量。這次準備了大家都能一起唱的歡快歌曲，敬請期待吧。」

▼250711 [Music Bank] 現場回歸舞台：



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