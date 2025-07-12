LOOPY 李珍勇 1st Hong Kong Concert — LOOPY 首次香港演唱会！《Rap Public》冠军、《Show Me The Money 777》亚军

Loopy是韩国嘻哈音乐的代表性声音之一。自从他的爆红单曲〈Gear 2〉问世后，他便以融合美国嘻哈文化的独特风格与声音，震撼整个音乐圈，先后推出《KING LOOPY》、《NO FEAR》、《MARNI》等正规专辑皆获得不凡回响。他曾在知名音乐节目《Show Me The Money 777》中夺得亚军，其慵懒独特嗓音配上行云流水般的流畅flow，独有魅力让他收服众多粉丝，节目中发表的〈Good Day〉、〈Save〉、〈NoNo〉更在节目播毕后红遍韩国大街小巷，2024年登上嘻哈真人秀节目《Rap Public》中荣获冠军，展现出更成熟的实力与舞台掌控力。

LOOPY：The Rolling Sevens Tour Live in Hong Kong

《Rolling Sevens》不仅仅是场骰子游戏的胜利，

它象徵著 Loopy 在人生与音乐旅程中，反覆展现的冒险精神与全力以赴的态度。

掷出「七」这个数字，是突破机率极限的瞬间，

正如 Loopy 在音乐路上，不断做出的大胆抉择与不退让的姿态。

曾经，他离开了喧嚣的舞台。

当世人以为他已沉寂、被遗忘之际，

他却如同死而复生般再次站了起来。

对 Loopy 来说，Rolling Sevens 绝非侥幸的胜利，

而是明知风险仍选择再次掷骰的人，

一个在命运与可能性之间，写下崭新篇章的旅人。

王者归来，迎接荣耀—Rap public节目冠军

这场演出，是一次从过去的崩塌中重生的旅程，

也是他在音乐这座舞台上，重新证明自己的强烈意志。

这一次，Loopy 将再次掷出七点——

不是为了碰运气，

而是为了展现：唯有敢於赌上所有的人，

才能迎来真正灿烂的归来。

在Rap Public获得冠军后，Loopy於今年2月在韩国首尔成功举行了两场完售演唱会，显见超高人气，此次香港专场演唱会，除了演唱历年来的经典歌曲，也将展现荣耀归来的全新面貌，期待在香港与大家见面！



LOOPY 李珍勇 1st Hong Kong Concert — LOOPY 首次香港演唱会

LOOPY: The Rolling Sevens Tour Live in Hong Kong

有「饶舌自带旋律的男人」美称的 李珍勇 aka Loopy 团长，是韩国嘻哈音乐的代表性声音之一。他便以融合美国嘻哈文化的独特风格与声音，震撼整个音乐圈。他曾在《Show Me The Money 777》大型嘻哈选秀节目获得第二名而成为当年炙手可热的人气王、2024 年登上嘻哈真人秀节目《Rap Public》中荣获冠军，展现出更成熟的实力与舞台掌控力。

2025年9月13曰(SAT)，他将会首次在香港演出超过100分钟 full set 专场演出，将带来多首脍炙人口的歌曲。演唱会命名为《The Rolling Sevens Tour》展现不畏人生逆境！

Ticket OPEN: 2025.07.14 (MON.) 12:00 (GMT+8)

Concert Information

Date & Time: 2025.09.13 (Sat.) 19:30

Venue: PORTAL, Hong Kong

Ticketing Platform: BOOKYAY

Ticket Prices

VIP: HKD$1080 (1:1 photoshoot, priority entry, and a pre-signed poster)

GA: HKD$680

Notice:

Both VIP and GA are standing areas. There are no physical barriers between the VIP and GA zones, and entry will be on a first-come, first-served basis.

Presented by @sleptbase_ltd

Ticketing @bookyay.official

Ticketing support ：cs@bookyay.com

#loopy李珍勇 #李珍勇 #loopy #sleptbase #香港kpop #香港hiphpp #hkconcert #韩国hiphop

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻