G-DRAGON第二場台北演出大喊「比昨天更精彩」數度提及2026年BigBang出道20週年預告合體

元祖韓流團體BigBang成員G-DRAGON來台一連舉辦三天演唱會G-DRAGON《Übermensch》，單場就吸引1.2萬名粉絲，三場秒殺完售。從開場到最後，精采演出令粉絲們目不暇給，更是再度預告了2026年粉絲們最期盼的BigBang合體消息。

在今日第二場演出開演的前幾分鐘，有粉絲們目睹G-DRAGON好友李洙赫現身小巨蛋包廂座位區，引起全場不小的騷動。在全場尖叫聲當中，G-DRAGON穿著用各色玫瑰花裝飾的夾克，搭配黑色上衣還綁上了紅色的腰封以及黑色長褲，戴上招牌的皇冠，從升降舞台登場，為大家演唱「Power」。



G-DRAGON用英文向大家問候，更說他看見全場滿滿的小雛菊，接著他用中文說：「台北！你好！你好嗎？我很好~」休息了一晚的G-DRAGON狀態非常棒，他也表示「今天是第二場的演出了，昨天大家很開心，不過今天會更精采！」令全場粉絲立刻大尖叫，期待今晚的表演。第二段落G-DRAGON換上了閃亮亮的淺色長版大衣，搭配淺色牛仔褲與高筒靴，非常有型。唱完幾首歌曲後他也立即在舞台上換衣服，脫下大衣露出了白色背心，換穿軍裝風黑色夾克，也不斷把握時間對著鏡頭，對粉絲發送愛心。



在演唱「TODAY」時，G-DRAGON登上了掛滿小雛菊花樣的雲梯車，能夠前進到比延伸舞台更高更遠的位置，他除了高舉雙手與座位較高處的粉絲們問候，也會在雲梯車上面蹲下來，讓座位在低樓層的粉絲們也都能看到他。接著G-DRAGON更化身英倫紳士，換上背後有著大大閃電符號的淺蘋果綠色成套西裝，還搭配了小禮帽，相當復古的感覺，在演唱「TAKE ME」時也在前奏先用中文問大家「你喜歡我嗎? 你喜歡我嗎?」接著他還隨著曲風帶來復古的舞蹈動作，相當精采。



G-DRAGON也說明了本次新專輯的Logo代表意義，Logo是兩個站立並面對面的全身人形剪影，他表示一個剪影是自己的過往，一個則代表自己的現在。雖然在昨天第一場演出，他就宣布了BigBang即將合體的重磅消息，今日他也再度提到，可能大家已經聽說這消息了，因為BigBang是大家的回憶，如果大家願意來，BigBang就會合體。2006年出道的BigBang明年也適逢出道20週年，預計將可能帶來眾所期盼的精采演出。



G-DRAGON接著更是走下了舞台與1樓最前排的觀眾們互動，不過並沒有觸碰到大家，而是慢慢走著並且在粉絲面前超近距離跳舞，回到舞台上後，也清唱了中文歌曲「月亮代表我的心」，接著他說，希望大家就停在原處，長長久久與他在一起，他不會放手讓大家走，也不會讓大家等太久，當然BigBang也是。最終G-DRAGON就以這首「Untitled」作為演唱會的結尾。結束台北站後，G-DRAGON《Übermensch》巡演將陸續前往吉隆坡、雅加達、香港等地，帶來更多驚喜與感動時刻，粉絲絕對不能錯過。

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