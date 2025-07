CNBLUE主唱鄭容和帶全新作品，慶SOLO出道10週年！9月20日《2025 JUNG YONG HWA LIVE》台北站登場

韓國人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和將於9月20日舉辦《2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director’s Cut: Our Fine Days’ in TAIPEI》,地點選在桃園會展中心,帶來個人全新迷你專輯《One Last Day》的現場演出。近期他也在自己的YouTube頻道節目「Jung Yong Hwa’s LP Room」分享早期在日本街頭演出的難忘經歷,引發粉絲熱議。

鄭容和在7月1日的節目中,邀請同為樂團出身的DAY6成員Young K作客,兩人聊起樂團與音樂經歷。鄭容和提到,早年曾在日本新宿街頭進行路上演出,但現場幾乎沒有觀眾,於是臨時轉往原宿,未經申請直接開唱,結果被警方制止,甚至被帶往警察局。

Young K聽聞後驚訝追問:「真的被警察帶走了嗎?」鄭容和則笑著回憶:「真的被抓走了。」他說,當時警方將他們分開詢問,幸好經紀人趕到、出示護照才化解危機。他也笑說:「其實一點也不怕,警察很親切,還請我們喝可樂。那時我們很窮,能在自販機買飲料都是奢侈,結果做錯事反而喝到飲料,真的很感謝。」以輕鬆語氣分享青澀經歷。



今年迎接SOLO出道10週年的鄭容和,7月3日推出第三張迷你專輯《One Last Day》,這張作品《One Last Day》以「想要留住轉瞬即逝日子裡的重要瞬間」為主題,鄭容和親自參與主打歌〈Night Runner(Shooting Star)〉、〈WOULD YOU〉、〈Espresso Martini〉、〈Love me baby love me(LMBLM)〉、〈RED〉共五首歌曲的作詞,注入他獨有的細膩感性,展現出他作為迎接出道10週年的音樂人,在音樂上的成長與突破。

《2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director’s Cut: Our Fine Days’ in TAIPEI》將於9月20日(六)晚間6點在桃園會展中心登場,票價為新台幣6880、5880、4880、3880元等四種,7月11日(五)中午12點於年代售票系統全面啟售,更多詳情請鎖定主辦單位「和協整合行銷有限公司」官方社群專頁。

