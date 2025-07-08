CNBLUE主唱鄭容和帶全新作品，慶SOLO出道10週年！9月20日《2025 JUNG YONG HWA LIVE》台北站登場

韓國人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和將於9月20日舉辦《2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director’s Cut: Our Fine Days’ in TAIPEI》，地點選在桃園會展中心，帶來個人全新迷你專輯《One Last Day》的現場演出。近期他也在自己的YouTube頻道節目「Jung Yong Hwa’s LP Room」分享早期在日本街頭演出的難忘經歷，引發粉絲熱議。

鄭容和在7月1日的節目中，邀請同為樂團出身的DAY6成員Young K作客，兩人聊起樂團與音樂經歷。鄭容和提到，早年曾在日本新宿街頭進行路上演出，但現場幾乎沒有觀眾，於是臨時轉往原宿，未經申請直接開唱，結果被警方制止，甚至被帶往警察局。

Young K聽聞後驚訝追問：「真的被警察帶走了嗎？」鄭容和則笑著回憶：「真的被抓走了。」他說，當時警方將他們分開詢問，幸好經紀人趕到、出示護照才化解危機。他也笑說：「其實一點也不怕，警察很親切，還請我們喝可樂。那時我們很窮，能在自販機買飲料都是奢侈，結果做錯事反而喝到飲料，真的很感謝。」以輕鬆語氣分享青澀經歷。



今年迎接SOLO出道10週年的鄭容和，7月3日推出第三張迷你專輯《One Last Day》，這張作品《One Last Day》以「想要留住轉瞬即逝日子裡的重要瞬間」為主題，鄭容和親自參與主打歌〈Night Runner（Shooting Star）〉、〈WOULD YOU〉、〈Espresso Martini〉、〈Love me baby love me（LMBLM）〉、〈RED〉共五首歌曲的作詞，注入他獨有的細膩感性，展現出他作為迎接出道10週年的音樂人，在音樂上的成長與突破。

《2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director’s Cut: Our Fine Days’ in TAIPEI》將於9月20日（六）晚間6點在桃園會展中心登場，票價為新台幣6880、5880、4880、3880元等四種，7月11日（五）中午12點於年代售票系統全面啟售，更多詳情請鎖定主辦單位「和協整合行銷有限公司」官方社群專頁。

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