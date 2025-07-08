BLACKPINK新曲〈JUMP〉確定本月11日發行！歷代級MV預告公開，由獲得葛萊美獎的Dave Meyers導演執導

人氣女團 BLACKPINK 日前在新巡演首次公開新曲〈JUMP〉，本週五就可以正式聽到啦！

今日（8）YG娛樂表示：「 BLACKPINK 的〈JUMP〉將於11日下午1點（韓國時間）在音源平台公開。這首歌前段是西方風格，之後馬上轉變爲嘻哈和電子舞蹈音樂（EDM）氛圍，是中毒性很強的歌曲。」



〈JUMP〉的 MV 由獲得葛萊美獎的 Dave Meyers 導演執導。公開的預告中，BLACKPINK 以英雄漫畫封面的風格登場，在高樓之間飛躍，搭配動感的鏡頭，吸引大眾視線。接著 ROSÉ、JENNIE、JISOO、LISA 依序通過超大型電子看板出現，在畫有 BLACKPINK 的藝術壁畫前，四名成員擺出帥氣的姿勢。



本月5、6日在高陽綜合運動場主體育場舉行的世界巡演《DEADLINE》上，搶先公開〈JUMP〉舞台，因為是 BLACKPINK 睽違許久的新歌，也立即掀起巨大討論。



另外，BLACKPINK 將以高陽演出爲開端，在16個城市進行31場世界巡演。他們將在洛杉磯、芝加哥、多倫多、紐約、巴黎、米蘭、巴塞隆拿、倫敦、高雄、曼谷、雅加達、布拉干、新加坡、東京、香港等地舉行體育場級演出。



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