CNBLUE主唱郑容和带全新作品，庆SOLO出道10周年！9月20日《2025 JUNG YONG HWA LIVE》台北站登场

韩国人气乐团CNBLUE主唱郑容和将於9月20日举办《2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director’s Cut: Our Fine Days’ in TAIPEI》，地点选在桃园会展中心，带来个人全新迷你专辑《One Last Day》的现场演出。近期他也在自己的YouTube频道节目「Jung Yong Hwa’s LP Room」分享早期在日本街头演出的难忘经历，引发粉丝热议。

郑容和在7月1日的节目中，邀请同为乐团出身的DAY6成员Young K作客，两人聊起乐团与音乐经历。郑容和提到，早年曾在日本新宿街头进行路上演出，但现场几乎没有观众，於是临时转往原宿，未经申请直接开唱，结果被警方制止，甚至被带往警察局。

Young K听闻后惊讶追问：「真的被警察带走了吗？」郑容和则笑著回忆：「真的被抓走了。」他说，当时警方将他们分开询问，幸好经纪人赶到、出示护照才化解危机。他也笑说：「其实一点也不怕，警察很亲切，还请我们喝可乐。那时我们很穷，能在自贩机买饮料都是奢侈，结果做错事反而喝到饮料，真的很感谢。」以轻松语气分享青涩经历。



今年迎接SOLO出道10周年的郑容和，7月3日推出第三张迷你专辑《One Last Day》，这张作品《One Last Day》以「想要留住转瞬即逝日子里的重要瞬间」为主题，郑容和亲自参与主打歌〈Night Runner（Shooting Star）〉、〈WOULD YOU〉、〈Espresso Martini〉、〈Love me baby love me（LMBLM）〉、〈RED〉共五首歌曲的作词，注入他独有的细腻感性，展现出他作为迎接出道10周年的音乐人，在音乐上的成长与突破。

《2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director’s Cut: Our Fine Days’ in TAIPEI》将於9月20日（六）晚间6点在桃园会展中心登场，票价为新台币6880、5880、4880、3880元等四种，7月11日（五）中午12点於年代售票系统全面启售，更多详情请锁定主办单位「和协整合行销有限公司」官方社群专页。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻