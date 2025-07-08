李施昤離婚4個月後，親自宣佈懷二胎！是前夫的孩子：未經對方同意進行胚胎移植！

今年3月宣佈離婚的演員李施昤（李詩英）今日親自坦白自己通過試管手術懷孕的事實。雖然沒有得到前夫A某同意，但前夫也表示：會盡到作爲爸爸的責任。

今日（8）李施昤在 IG 公布懷孕的消息，她說：「我借這個機會先說一下，是因爲我認爲提前防止今後發生的誤會和推測是更好的方法。」李詩英表示：「8年前，擁有我人生中最珍貴的貞允（정윤）時，我還沒有結婚，還在拍攝電視劇，那時候的我比現在年輕，也非常不成熟。每當看著懷中的貞允一年年成長，哪怕是暫時不安和消極的情緒而虛度的時光，都讓我相當後悔和自責。因此，我向自己保證，如果生命再次降臨，我絕對不會重蹈覆轍。」

之後在婚姻生活中，通過試管手術準備了第二個孩子。對於選擇懷孕的原因，她解釋：「胚胎一直沒有被植入，過了很長時間，離婚也自然而然地發生了。所有的法律關係都整理好了之際，胚胎冷凍保管5年的到期時間臨近，到了需要做出選擇的時間，在面臨銷毀前的最後時間，我親自做出接受移植的決定。」



只是沒有得到離婚前夫的同意，李詩英說：「我做出的決定完全由我來承擔，我一直盼望有孩子，不想再重蹈扶養貞允感受到的後悔，完全無法用自己的雙手銷毀即將到期的胚胎。雖然以後可能會出現很多困難，對各種情況也有過苦惱，但即使考慮到這一切，我也相信現在的選擇更有價值。」

最後，她表示：「不管指責和建議，我都會以謙虛的心態接受。對於還有很多不足的我來說，再次感謝來找我的孩子，爲了不讓孩子有不足之處，我會以深厚的責任感認真生活下去。」



李施昤在2017年9月與比自己大9歲的企業家A某結婚，隔年1月兒子出生，她也在《全知干預視角》等各種節目中公開了婚姻生活，但是今年3月傳出結婚8年後離婚的消息。隨著懷孕消息公開，據D社報導，前夫A某表示：「雖然彼此離婚了，但是因爲有老大，所以經常溝通。確實反對懷二胎，不是離婚的狀態嗎？ 但是有了老二，想盡到作爲爸爸的責任。」

消息一公開，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「辦理離婚手續的時候，有沒有商量過要不要銷毀？」、「問題倒是挺大的，沒同意怎麼能自己做試管手術呢？幸虧解決得好」、「兩個人好好協商就行了」、「幸虧丈夫改變了想法，說要負責老二」、「我認爲需要得到爸爸的同意，但作爲前夫的爸爸最終也決定要對孩子負責，所以希望好好撫養孩子」、「未經配偶同意，冷凍胚胎可以移植嗎」、「真是荒唐 老公真是要瘋了」、「這是正常的事情嗎」、「這是李施昤的問題、醫院的問題，只有前夫可憐」等等。



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