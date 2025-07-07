BIGBANG大聲首個香港個人巡演圓滿落幕 《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG》 高水準舞台與溫暖歌聲感動全場！

韓國人氣天團BIGBANG成員大聲（DAESUNG）於前日（7月5日）假亞洲國際博覽館10號展館成功舉行出道以來首個香港個人演唱會《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE IN HONG KONG》。時隔八年再度來港，大聲以最真摯的歌聲及與粉絲有趣可愛的互動，為全場觀眾帶來一夜難忘的音樂盛宴，亦讓大家更期待8月的澳門場演出！

大聲一登場即以主打歌《Universe》震撼全場，其渾厚高亢的嗓音瞬間點燃現場氣氛，現場歌迷亦以最大熱情應援回應。隨後，大聲連續獻唱幾首個人代表作《Light》、《Beautiful Life》、《Us Before》等，現場情緒持續高漲。首次以個人身份來港開唱，大聲誠意滿滿，非常用心準備舞台，以答謝歌迷多年來的耐心守候和支持；他更特別以廣東話親切讚嘆：「香港fans世一，好正，大癲！」，坦言：「因為有你們的支持，我才能繼續站在這個舞台上。」，其後又自稱是「shy guy」，逗得現場所有粉絲開心不已！

中段部份，大聲又為大家帶來幾首BIGBANG的經典人氣歌曲《MONSTER》、《STUPID LIAR》及《Oh My Friend》等，讓現場的粉絲都紛紛陷入回憶殺。

一番熱唱過後，大聲又在台上感性朗讀親筆信，再次向所有粉絲表達衷心謝意。他表示明白每一份愛戴都來之不易，希望未來能繼續與大家同行，並深情告白：「衷心感謝你們，愛大家。」，他同時透露正與成員們積極討論BIGBANG二十週年相關計劃，感恩過去十九年有大家的陪伴，讓他擁有屬於自己的「Beautiful Life」。

其後，大聲以壓軸曲《WINGS》掀起全場合唱高潮，讓觀眾陶醉於感動與歡樂中，讓這場演唱會暫告一段落。

當然，在粉絲熱情吶喊下，大聲很快再次出場帶來別出心裁的安可環節，由大聲親自打鼓開場，精心編排了一連串BIGBANG經典曲目如《FANTASTIC BABY》、《BANG BANG BANG》及《WE LIKE 2 PARTY》等，現場氣氛瞬間再度沸騰。最後，大聲以不敗單曲《Look at Me, Gwisun》喚起大家身體內的舞動細胞，載歌載舞地於歡笑聲中為是次《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG》畫下完美句號！

整場演出中，大聲不僅展現紮實的舞台實力和非凡的感染力，更經常以招牌笑容與觀眾溫暖互動，尾聲時又深情表示：「感謝每一位一直守候和默默支持我的歌迷，未來我會繼續努力，帶給大家更多好音樂，和大家一起締造更美好的世界。」，讓粉絲們更加珍惜這晚的重聚！

香港演出後，大聲將繼續走訪多個城市，並於8月23日（星期六）假澳門新濠影滙綜藝館舉行澳門場演出，意猶未盡的粉絲們記得把握7月8日（星期二）的公開發售了。

《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》公開發售平台包括：

Studio City https://www.studiocity-macau.com/tc/offer/daesung-2025-asia-tour

Damai https://detail.damai.cn/item.htm?id=941988073514

門票售價為港幣/澳門幣 1,799、1,399、899（全坐位），粉絲福利包括「演前綵排」、「團體合照 (10 人小組)」、「親筆簽名海報」、「歡送活動」及「紀念票夾」等，讓大家可以更近距離見到大聲。

有關粉絲福利的詳細安排，日後將於 ELF ASIA Instagram 公佈，敬請留意。

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