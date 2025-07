BIGBANG大聲首個香港個人巡演圓滿落幕 《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG》 高水準舞台與溫暖歌聲感動全場！

韓國人氣天團BIGBANG成員大聲(DAESUNG)於前日(7月5日)假亞洲國際博覽館10號展館成功舉行出道以來首個香港個人演唱會《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE IN HONG KONG》。時隔八年再度來港,大聲以最真摯的歌聲及與粉絲有趣可愛的互動,為全場觀眾帶來一夜難忘的音樂盛宴,亦讓大家更期待8月的澳門場演出!

大聲一登場即以主打歌《Universe》震撼全場,其渾厚高亢的嗓音瞬間點燃現場氣氛,現場歌迷亦以最大熱情應援回應。隨後,大聲連續獻唱幾首個人代表作《Light》、《Beautiful Life》、《Us Before》等,現場情緒持續高漲。首次以個人身份來港開唱,大聲誠意滿滿,非常用心準備舞台,以答謝歌迷多年來的耐心守候和支持;他更特別以廣東話親切讚嘆:「香港fans世一,好正,大癲!」,坦言:「因為有你們的支持,我才能繼續站在這個舞台上。」,其後又自稱是「shy guy」,逗得現場所有粉絲開心不已!

中段部份,大聲又為大家帶來幾首BIGBANG的經典人氣歌曲《MONSTER》、《STUPID LIAR》及《Oh My Friend》等,讓現場的粉絲都紛紛陷入回憶殺。

一番熱唱過後,大聲又在台上感性朗讀親筆信,再次向所有粉絲表達衷心謝意。他表示明白每一份愛戴都來之不易,希望未來能繼續與大家同行,並深情告白:「衷心感謝你們,愛大家。」,他同時透露正與成員們積極討論BIGBANG二十週年相關計劃,感恩過去十九年有大家的陪伴,讓他擁有屬於自己的「Beautiful Life」。

其後,大聲以壓軸曲《WINGS》掀起全場合唱高潮,讓觀眾陶醉於感動與歡樂中,讓這場演唱會暫告一段落。

當然,在粉絲熱情吶喊下,大聲很快再次出場帶來別出心裁的安可環節,由大聲親自打鼓開場,精心編排了一連串BIGBANG經典曲目如《FANTASTIC BABY》、《BANG BANG BANG》及《WE LIKE 2 PARTY》等,現場氣氛瞬間再度沸騰。最後,大聲以不敗單曲《Look at Me, Gwisun》喚起大家身體內的舞動細胞,載歌載舞地於歡笑聲中為是次《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG》畫下完美句號!

整場演出中,大聲不僅展現紮實的舞台實力和非凡的感染力,更經常以招牌笑容與觀眾溫暖互動,尾聲時又深情表示:「感謝每一位一直守候和默默支持我的歌迷,未來我會繼續努力,帶給大家更多好音樂,和大家一起締造更美好的世界。」,讓粉絲們更加珍惜這晚的重聚!

香港演出後,大聲將繼續走訪多個城市,並於8月23日(星期六)假澳門新濠影滙綜藝館舉行澳門場演出,意猶未盡的粉絲們記得把握7月8日(星期二)的公開發售了。

《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》公開發售平台包括:

Studio City https://www.studiocity-macau.com/tc/offer/daesung-2025-asia-tour

Damai https://detail.damai.cn/item.htm?id=941988073514

門票售價為港幣/澳門幣 1,799、1,399、899(全坐位),粉絲福利包括「演前綵排」、「團體合照 (10 人小組)」、「親筆簽名海報」、「歡送活動」及「紀念票夾」等,讓大家可以更近距離見到大聲。

有關粉絲福利的詳細安排,日後將於 ELF ASIA Instagram 公佈,敬請留意。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢,請先聯絡我們

