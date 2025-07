BIGBANG大声首个香港个人巡演圆满落幕 《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG》 高水准舞台与温暖歌声感动全场！

韩国人气天团BIGBANG成员大声(DAESUNG)於前日(7月5日)假亚洲国际博览馆10号展馆成功举行出道以来首个香港个人演唱会《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE IN HONG KONG》。时隔八年再度来港,大声以最真挚的歌声及与粉丝有趣可爱的互动,为全场观众带来一夜难忘的音乐盛宴,亦让大家更期待8月的澳门场演出!

大声一登场即以主打歌《Universe》震撼全场,其浑厚高亢的嗓音瞬间点燃现场气氛,现场歌迷亦以最大热情应援回应。随后,大声连续献唱几首个人代表作《Light》、《Beautiful Life》、《Us Before》等,现场情绪持续高涨。首次以个人身份来港开唱,大声诚意满满,非常用心准备舞台,以答谢歌迷多年来的耐心守候和支持;他更特别以广东话亲切赞叹:「香港fans世一,好正,大癫!」,坦言:「因为有你们的支持,我才能继续站在这个舞台上。」,其后又自称是「shy guy」,逗得现场所有粉丝开心不已!

中段部份,大声又为大家带来几首BIGBANG的经典人气歌曲《MONSTER》、《STUPID LIAR》及《Oh My Friend》等,让现场的粉丝都纷纷陷入回忆杀。

一番热唱过后,大声又在台上感性朗读亲笔信,再次向所有粉丝表达衷心谢意。他表示明白每一份爱戴都来之不易,希望未来能继续与大家同行,并深情告白:「衷心感谢你们,爱大家。」,他同时透露正与成员们积极讨论BIGBANG二十周年相关计划,感恩过去十九年有大家的陪伴,让他拥有属於自己的「Beautiful Life」。

其后,大声以压轴曲《WINGS》掀起全场合唱高潮,让观众陶醉於感动与欢乐中,让这场演唱会暂告一段落。

当然,在粉丝热情呐喊下,大声很快再次出场带来别出心裁的安可环节,由大声亲自打鼓开场,精心编排了一连串BIGBANG经典曲目如《FANTASTIC BABY》、《BANG BANG BANG》及《WE LIKE 2 PARTY》等,现场气氛瞬间再度沸腾。最后,大声以不败单曲《Look at Me, Gwisun》唤起大家身体内的舞动细胞,载歌载舞地於欢笑声中为是次《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG》画下完美句号!

整场演出中,大声不仅展现扎实的舞台实力和非凡的感染力,更经常以招牌笑容与观众温暖互动,尾声时又深情表示:「感谢每一位一直守候和默默支持我的歌迷,未来我会继续努力,带给大家更多好音乐,和大家一起缔造更美好的世界。」,让粉丝们更加珍惜这晚的重聚!

香港演出后,大声将继续走访多个城市,并於8月23日(星期六)假澳门新濠影滙综艺馆举行澳门场演出,意犹未尽的粉丝们记得把握7月8日(星期二)的公开发售了。

《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》公开发售平台包括:

Studio City https://www.studiocity-macau.com/tc/offer/daesung-2025-asia-tour

Damai https://detail.damai.cn/item.htm?id=941988073514

门票售价为港币/澳门币 1,799、1,399、899(全坐位),粉丝福利包括「演前彩排」、「团体合照 (10 人小组)」、「亲笔签名海报」、「欢送活动」及「纪念票夹」等,让大家可以更近距离见到大声。

有关粉丝福利的详细安排,日后将於 ELF ASIA Instagram 公布,敬请留意。

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询,请先联络我们

相关新闻