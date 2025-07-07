BIGBANG大声首个香港个人巡演圆满落幕 《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG》 高水准舞台与温暖歌声感动全场！

韩国人气天团BIGBANG成员大声（DAESUNG）於前日（7月5日）假亚洲国际博览馆10号展馆成功举行出道以来首个香港个人演唱会《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE IN HONG KONG》。时隔八年再度来港，大声以最真挚的歌声及与粉丝有趣可爱的互动，为全场观众带来一夜难忘的音乐盛宴，亦让大家更期待8月的澳门场演出！

大声一登场即以主打歌《Universe》震撼全场，其浑厚高亢的嗓音瞬间点燃现场气氛，现场歌迷亦以最大热情应援回应。随后，大声连续献唱几首个人代表作《Light》、《Beautiful Life》、《Us Before》等，现场情绪持续高涨。首次以个人身份来港开唱，大声诚意满满，非常用心准备舞台，以答谢歌迷多年来的耐心守候和支持；他更特别以广东话亲切赞叹：「香港fans世一，好正，大癫！」，坦言：「因为有你们的支持，我才能继续站在这个舞台上。」，其后又自称是「shy guy」，逗得现场所有粉丝开心不已！

中段部份，大声又为大家带来几首BIGBANG的经典人气歌曲《MONSTER》、《STUPID LIAR》及《Oh My Friend》等，让现场的粉丝都纷纷陷入回忆杀。

一番热唱过后，大声又在台上感性朗读亲笔信，再次向所有粉丝表达衷心谢意。他表示明白每一份爱戴都来之不易，希望未来能继续与大家同行，并深情告白：「衷心感谢你们，爱大家。」，他同时透露正与成员们积极讨论BIGBANG二十周年相关计划，感恩过去十九年有大家的陪伴，让他拥有属於自己的「Beautiful Life」。

其后，大声以压轴曲《WINGS》掀起全场合唱高潮，让观众陶醉於感动与欢乐中，让这场演唱会暂告一段落。

当然，在粉丝热情呐喊下，大声很快再次出场带来别出心裁的安可环节，由大声亲自打鼓开场，精心编排了一连串BIGBANG经典曲目如《FANTASTIC BABY》、《BANG BANG BANG》及《WE LIKE 2 PARTY》等，现场气氛瞬间再度沸腾。最后，大声以不败单曲《Look at Me, Gwisun》唤起大家身体内的舞动细胞，载歌载舞地於欢笑声中为是次《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG》画下完美句号！

整场演出中，大声不仅展现扎实的舞台实力和非凡的感染力，更经常以招牌笑容与观众温暖互动，尾声时又深情表示：「感谢每一位一直守候和默默支持我的歌迷，未来我会继续努力，带给大家更多好音乐，和大家一起缔造更美好的世界。」，让粉丝们更加珍惜这晚的重聚！

香港演出后，大声将继续走访多个城市，并於8月23日（星期六）假澳门新濠影滙综艺馆举行澳门场演出，意犹未尽的粉丝们记得把握7月8日（星期二）的公开发售了。

《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》公开发售平台包括：

Studio City https://www.studiocity-macau.com/tc/offer/daesung-2025-asia-tour

Damai https://detail.damai.cn/item.htm?id=941988073514

门票售价为港币/澳门币 1,799、1,399、899（全坐位），粉丝福利包括「演前彩排」、「团体合照 (10 人小组)」、「亲笔签名海报」、「欢送活动」及「纪念票夹」等，让大家可以更近距离见到大声。

有关粉丝福利的详细安排，日后将於 ELF ASIA Instagram 公布，敬请留意。

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