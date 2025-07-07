李政宰《魷魚遊戲》後將與相差18歲的林智妍搭檔演出《可惡的愛情》

上個月底才完整公開的《魷魚遊戲3》在全球掀起話題討論不斷，李政宰再傳新作，預計在今年播出，將與《玉氏夫人傳》林智妍共同合作新劇《可惡的愛情》，也是他繼2019年《輔佐官》後相隔6年再度回歸電視台作品。

《可惡的愛情》劇情描述失去的初衷的國民演員與失去了自己位置的菁英記者，克服了各自的偏見而雙方共同成長的故事，李政宰將飾演一位想要登上「浪漫王子」位置的警察演員專門戶任顯俊，而林智妍將飾演從政治線被調道娛樂線的記者魏貞申，兩人將共譜戀曲。



李政宰在2021年以《魷魚遊戲》席捲全球，直到2025年的6月底才終於公開了第三季的內容，也讓全球都陷入了這部作品的風潮，也讓李政宰從韓國的代表性演員躍升世界舞台，成為國際性的知名演員，甚至得到國外獎項的肯定。而接下來的他選擇了浪漫愛情題材，也是他許久沒有嘗試過的領域，也因此相當受到各界矚目。



在這部新電視劇公開前就受到矚目的要素還有一個，就是李政宰與林智妍的年齡差，觀眾們擔心兩人相差了18歲，會不會在搭檔演出愛情戲的部分會少了點火花？李政宰則表示目前正在拍攝的《可惡的愛情》會讓他思考著如何將這部作品表現得更加有意思，在《魷魚遊戲》後他也開始投入新的作品中。



而李政宰在《魷魚遊戲3》公開後也曾在訪談中提到，雖然這一系列的劇集在全球行銷地相當成功，但是以演員來說，也不能只把成功當作目標，他擔任演員這麼長的時間，演過成功的作品也演過未能成功的作品，演員必須拓寬戲路，多多累積不同的作品，思考自己如何繼續努力精進。期待新作品《可惡的愛情》李政宰與林智妍將帶來何種大家意想不到的反轉。

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