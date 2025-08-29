《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》順利舉行 大聲與全場粉絲齊心打造專屬彼此的宇宙

BIGBANG成員大聲載譽歸來，在8月23日 (星期六) 假澳門新濠影滙綜藝館順利舉行《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》，再次點燃澳門的盛夏熱情。當晚大聲傾情演出，粉絲的應援聲此起彼落，延續了去年的夏日約定，在這個專屬大聲和他粉絲的宇宙中，把歡樂與感動推到最高點！

演出序幕以〈Universe〉定錨，大聲甫出場即點燃全場；歡呼聲尚未落下，〈Last Girl〉與〈JUMP〉緊接登場，他溫暖而有力的騷靈嗓線穿透場館，將情緒層層推高！現場粉絲亦毫不吝嗇落力回應，以最整齊、熱烈的應援展示對大聲的愛和支持，讓大聲多次對觀眾席比心並笑說：「澳門粉絲好正，sososo 好正，世一！」，溫暖氣氛直線攀升！

而今年推出的迷你專輯《D’s WAVE》是大聲相當滿意的音樂作品集，搖滾骨架與騷靈旋律交織，現場呈現更為立體；而是次同名巡演亦成為大聲個人音樂發展上的標誌章節，同時又延續了上一次巡演的真誠與熱情。



到了抒情歌部份，可愛的大聲暫時收起玩笑，深情地演唱一首又一首慢歌。大聲的歌聲真摰渾厚而不矯飾，完美表達出他對音樂的真誠，以及對粉絲的由衷感謝。

演出中段，他獻上BIGBANG串燒展開回憶殺，〈MONSTER〉、〈STUPID LIAR〉一出，全場合唱震耳欲聾。緊接著，他把〈Oh My Friend(feat. No Brain)〉最後一句改成「사랑해 마카오（I LOVE MACAU）」回應粉絲的熱情，在歡騰中為這段經典串燒暫時畫上句號。



另外，與粉絲之間的有愛互動當然也是這趟「D’s WAVE」的重點之一。大聲在感言環節中以英語分享能夠再度履行澳門夏日之約的喜悅，還不時拋出幾句廣東話掀起呼聲，其後又朗讀寫給澳門粉絲的親筆信：「從去年站上同一舞台至今，時間飛逝，其間有〈D-LITE JAPAN LIVE TOUR 2024 “D’s IS ME”〉與網絡節目〈ZIP DAESUNG〉等新嘗試，感激粉絲支持使計劃一一實現，盼望「我們」的演唱會成為生命中最長久的常規；答應大家，在失聲之前，會一直唱下去。」粉絲即時大喊他的名字呼應，他也笑著回以「Macau fans! Macau fans!」，互不相讓，場面搞笑又溫馨。

安可時，他提到今年是出道第19年，並笑言期待明年20週年能與成員一同重返澳門，熱唱BIGBANG經典，還有趣補充，屆時輪到其他成員的段落，他終於可以在台上「唞唞」。



整晚演出最終以〈Look at me, Gwisun〉總結，大聲的搞鬼演繹配上彩帶衝天，將全場氣氛再度推向顛峰；他亦不忘再與大家約定：「下次見！」。

《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》不僅是巡演的其中一站，更像大聲和粉絲之間的一個盛夏約定：你來，我在；你唱，我和；無論哭或笑，我們都有彼此。大聲所及之處總有富穿透力的歌聲、溫馨的笑聲，這亦是粉絲們最愛大聲的原因，讓我們繼續期待大聲的下一個回歸！

