G-Dragon & Rosé 驚喜亮相PSY《濕身秀2025》首場嘉賓，華麗舞台燃爆夏夜現場

韓國夏季招牌演唱會《PSY濕身秀 SUMMERSWAG2025》昨日在仁川起跑,不僅GD時隔12年再次擔任嘉賓,昔日同門師妹BLACKPINK成員Rosé也無預警登場,讓現場氣氛不斷高漲。

PSY從2011年開始舉辦《濕身秀》,以動感舞曲和全場水炮帶數萬名觀眾一同狂歡消暑,巡迴全國多個城市,多次創下售票冠軍紀錄。 今年首場在28日在仁川亞運主競技場舉辦,PSY以經典曲目《Champion》作為開場,清涼水柱灑向天空,觀眾隨著音樂起舞、全身濕透。



《濕身秀》以每場都有豪華嘉賓而聞名,當天首位嘉賓便是BLACKPINK成員Rosé。 Rosé先是和PSY一起演唱全球熱門歌曲《APT.》,隨後帶來首張SOLO專輯《rosie》主打歌《Toxic till the end》,以及至今仍能給她帶來安慰的創作歌曲《Dance All Night》。 Rosé向觀眾行大禮:「能受邀參加一直只存在於想像中的《濕身秀》真的很開心。 去年12月發行首張專輯後,這是我第一次和這麼多人見面。 一直想親口向大家說謝謝。」





Rosé接著說:「我已經28歲了。 作為BLACKPINK活動期間收穫了很多愛,也將20多歲的各種經歷寫進專輯裡。 雖然感覺好像什麼都懂了,但其實還是不懂很多。 曾經愛過、也受過傷,也許人生就是如此。」PSY表示Rosé主動聯絡他說想來看表演,於是提議Rosé當嘉賓:「Rosé甚至親自來到合奏室練習,雖是後輩但讓我學到很多。」





第二位嘉賓是BIGBANG的G-Dragon,一登場觀眾席便爆出巨大歡呼聲,接連演唱了《POWER》《Home Sweet Home》兩首歌曲,不斷掀起高潮。 G-Dragon最近正在舉辦個人全球巡演,幽默地說:「今天是哥的慶典,超級巨星中的超級巨星叫我來,我就不管不顧地來了!」



G-Dragon接著演唱了《Crayon》,笑說:「時隔12年來到《濕身秀》,沒想到能與這麼多人一起度過,真的很開心。」最後與PSY合唱《Crooked》,一邊接受水柱洗禮,一邊穿梭觀眾席。



第二部演出由《We Are the One》熱力開場,PSY接連演唱《I LUV IT》《What Would Have Been?》《喇叭褲》《Gentleman》《樂園》《Daddy》等多首熱門金曲,最後在《藝人》後伴隨華麗的煙火秀為長達2小時30分鐘的演出畫下句點。 安可表演的熱度絲毫不遜於正場,PSY從DJ台登場,接連播放Super Junior的《Sorry Sorry》、Wonder Girls的《Nobody》、2NE1的《我最紅》等經典金曲,搭配絢爛的雷射秀,將演出現場變身為一座大型夜店。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞