G-Dragon & Rosé 惊喜亮相PSY《湿身秀2025》首场嘉宾，华丽舞台燃爆夏夜现场

韩国夏季招牌演唱会《PSY湿身秀 SUMMERSWAG2025》昨日在仁川起跑，不仅GD时隔12年再次担任嘉宾，昔日同门师妹BLACKPINK成员Rosé也无预警登场，让现场气氛不断高涨。

PSY从2011年开始举办《湿身秀》，以动感舞曲和全场水炮带数万名观众一同狂欢消暑，巡回全国多个城市，多次创下售票冠军纪录。 今年首场在28日在仁川亚运主竞技场举办，PSY以经典曲目《Champion》作为开场，清凉水柱洒向天空，观众随著音乐起舞、全身湿透。



《湿身秀》以每场都有豪华嘉宾而闻名，当天首位嘉宾便是BLACKPINK成员Rosé。 Rosé先是和PSY一起演唱全球热门歌曲《APT.》，随后带来首张SOLO专辑《rosie》主打歌《Toxic till the end》，以及至今仍能给她带来安慰的创作歌曲《Dance All Night》。 Rosé向观众行大礼：「能受邀参加一直只存在於想像中的《湿身秀》真的很开心。 去年12月发行首张专辑后，这是我第一次和这么多人见面。 一直想亲口向大家说谢谢。」





Rosé接著说：「我已经28岁了。 作为BLACKPINK活动期间收获了很多爱，也将20多岁的各种经历写进专辑里。 虽然感觉好像什么都懂了，但其实还是不懂很多。 曾经爱过、也受过伤，也许人生就是如此。」PSY表示Rosé主动联络他说想来看表演，於是提议Rosé当嘉宾：「Rosé甚至亲自来到合奏室练习，虽是后辈但让我学到很多。」





第二位嘉宾是BIGBANG的G-Dragon，一登场观众席便爆出巨大欢呼声，接连演唱了《POWER》《Home Sweet Home》两首歌曲，不断掀起高潮。 G-Dragon最近正在举办个人全球巡演，幽默地说：「今天是哥的庆典，超级巨星中的超级巨星叫我来，我就不管不顾地来了！」



G-Dragon接著演唱了《Crayon》，笑说：「时隔12年来到《湿身秀》，没想到能与这么多人一起度过，真的很开心。」最后与PSY合唱《Crooked》，一边接受水柱洗礼，一边穿梭观众席。



第二部演出由《We Are the One》热力开场，PSY接连演唱《I LUV IT》《What Would Have Been?》《喇叭裤》《Gentleman》《乐园》《Daddy》等多首热门金曲，最后在《艺人》后伴随华丽的烟火秀为长达2小时30分钟的演出画下句点。 安可表演的热度丝毫不逊於正场，PSY从DJ台登场，接连播放Super Junior的《Sorry Sorry》、Wonder Girls的《Nobody》、2NE1的《我最红》等经典金曲，搭配绚烂的雷射秀，将演出现场变身为一座大型夜店。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻