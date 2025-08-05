《G DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》全球巡展 震撼宣佈加開香港站

本年度最令人引頸以待的K-POP王者G-DRAGON睽違8年於今個週末終於強勢回歸香港舞台，一連三日（8月8至10日）假亞洲國際博覽館舉行備受矚目的世界巡迴演唱會。G-DRAGON所屬的全球AI娛樂科技公司Galaxy Corporation，攜手內容方案公司Creative MUT（簡稱MUT）及中國區合作方SEEIN觀界宣佈共同打造的藝術展《G‑DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》加開香港站，將於8月15日（星期五）至9月7日（星期日）移師尖沙咀海港城盛大登場，呈現G-DRAGON結合高科技與藝術的概念，讓觀眾能完整體驗裡面的龐大世界觀；現場亦同步發售韓國原廠週邊商品。展覽門票將於8月11日 (星期一)中午12時於Klook平台獨家發售，每張為港幣$188，勢必掀起全城搶飛熱潮！







今年三月，G-DRAGON於首爾盛大推出其第三張概念專輯 ‘Übermensch’，並推出同名的媒體藝術展《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》造成轟動，旋即成為打卡熱點，並於開啟全球巡展，東京站及台北站引發朝聖風潮，締造驚人的紀錄與話題熱度。這個巡迴展覽以高端技術與媒體藝術打造，《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》結合虛擬實境（VR）、3D立體動態圖像及即時浮空投影（Hologram）等尖端技術，打造出與G-DRAGON零距離接觸的沈浸式場景體驗，完整詮釋G-DRAGON第三張正規專輯《Übermensch》（意即「超人」）的核心訊息，並以數碼媒體藝術形式呈現其創作哲學。展覽透過數碼媒體語言，將「自我超越」、「藝術的自由」 與 「對未來的想像力」 三大核心理念具體呈現，讓粉絲深入探索GD的創作宇宙及《Übermensch》專輯背後的藝術哲學與G‑DRAGON獨有的創作世界觀。





選址海港城

是次香港站展覽選址香港最大型的購物中心 –「海港城」，在維多利亞港海旁聳立五十多年至今，是香港一個不可或缺的地標，亦是香港規模最大的購物中心。屆時展覽將在海港城海洋中心四樓及港威商場大堂I，打造「沉浸－互動－共鳴」三大體驗空間，讓粉絲在香港也能親身感受這場跨世代的藝術盛宴。是次展覽的亮點之一，觀眾可透過VR技術，沉浸式體驗G-DRAGON最新單曲〈TAKE ME〉的精彩演出，粉絲們猶如置身於G-DRAGON為粉絲打造的一對一專屬舞台現場。



此外，展覽亦同步運用多台5G Hologram浮空投影裝置，播放〈TAKE ME〉與〈IBELONGIIU〉兩首表演影像，螢幕邊框僅2公分，營造出極致真實的臨場感。東京站及台北站展區均以投影技術呈現影象，而香港站展區則特別採用雙面LED屏幕打造長廊，結合音效打造雙重感官體驗，猶如G-DRAGON陪粉絲一齊探索他的世界觀。場內更會限量發售來自韓國原廠進口的週邊商品，並預計推出限量福袋購買活動，讓粉絲一次完整收藏 G-DRAGON 的藝術系列，極具收藏價值！



是次展覽也特別於海港城港威商場大堂I設置限定裝置藝術，包括最吸睛的是象徵G-DRAGON創作精神的「Daisy Garden」，展出高達4.4米的巨大雛菊裝置，是不可錯過的打卡聖地！

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》香港站

展覽日期 ： 2025年8月15日（星期四）至9月7日（星期日）

地點 ： 海港城海洋中心四樓及港威商場大堂I

開放時間 ： 每日早上10時30分至晚上9時30分

每日11個場次，每場一個小時

門票價格 ： 港幣$188（已包含手續費$12）

售票詳情 ： 開賣時間8月11日（星期一）中午12時

於Klook獨家發售

https://s.klook.com/gdragonexhibitionhk （網頁將於門票開賣當天生效）



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官方Instagram ： https://www.instagram.com/i_i_exh/

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