韓國自由行美食清單+1！每日限量「Solty Caramel」系列爆紅登場，甜點迷朝聖中

如果你是鹹甜控（단짠 마니아），那你絕對不能錯過這款最近在韓國SNS與社群網站上瘋傳的夢幻級甜點——Krispy Kreme Doughnuts推出的「Solty Caramel系列」！

由韓國樂天GRS經營的 Krispy Kreme，於3月21日開始在部份門市限量販售這兩款新品：焦糖海鹽冰淇淋 （Solty Caramel Glazed Ice Cream）和焦糖海鹽鹼水麵包（Solty Caramel Glazed Pretzel）。 每款售價為5,400韓元，甜點迷直呼超值又上癮！



這兩款新品以柔滑香濃的牛奶冰淇淋 為基底，搭配招牌原味甜甜圈（Original Glazed Donut）、脆香鹹鹼水麵包（Pretzel）與香海鹽焦糖奶油（Solty Caramel Cream），創造出甜中帶鹹、口感豐富、 層次感十足的極致享受！



아 외야 크리스피도넛에서 파는 솔티카라멜 글레이즈드 아이스크림 드십시오..

우유아이스크림에 카라멜소스 맛도리 pic.twitter.com/bapWM7XPWO — 쥰슬 (@landers_54) April 27, 2025

其中人氣最高的「焦糖海鹽鹼水麵包」大獲好評，柔滑冰淇淋遇上鹹香酥脆的蝴蝶餅，與濃郁焦糖醬形成完美「鹹甜平衡」，吃一口就停不下來。Krispy Kreme表示：「現代消費者越來越喜歡能同時享受甜味、鹹味與濃郁口感的創新甜點，這款Solty Caramel系列正是為此誕生的中毒系美味。」

目前這系列產品已於首爾、京畿道、仁川等首都圈在內的全國約70家門市限量販售，每日供應數量有限，想吃請提早前往！

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