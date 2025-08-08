BLACKPINK出道9週年曬合照慶祝！Jisoo深夜分享MV花絮、演唱會後台甜蜜瞬間

人氣女團BLACKPINK在今日（8月8日）迎來出道9週年，成員Jisoo在零點更新個人IG，一口氣分享8張合照作為紀念。

照片中，四位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa一起拍攝新歌《JUMP》MV，在演唱會台上和台下互動，一起面對鏡頭吐舌扮鬼臉，看起來十分可愛，相處氣氛融洽親暱。 Jisoo未留下文字，只以數字「9」和黑色、粉紅色愛心emoji表達團魂，立即引來各國粉絲留言表達對出道9週年的祝賀。

















四人女團BLACKPINK於2016年出道，憑藉「Girl Crush」獨特風格和全面實力在K-POP全球市場站穩腳跟。2023年與YG娛樂合約期滿後只續簽了團體合約，隨後專注於發展各成員個人活動。 今年7月，BLACKPINK終於合體發行第三張錄音室專輯《Jump》，同名主打歌立即引起大量關註，並在半個月內達成1億觀看量的驚人成績，證實人氣依舊居高不下。



目前，BLACKPINK正在舉辦第三次世界巡迴演唱會「DEADLINE」，將於10月18日和19日在高雄、明年1月24日和25日在香港與當地粉絲見面。



