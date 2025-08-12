tvN 熱門韓劇《瑞草洞》以7.7%的最高收視率完美收官！李鍾碩&文佳煐「五人幫」笑中帶淚、溫暖人心

好評如潮的電視劇《瑞草洞》迎來大結局，大家都有追到最後嗎？

根據收視率調查公司 Nielsen Korea 11 日公佈的數據，前一日播出的 tvN 週末劇《瑞草洞》第 12 集，在全國有線平台訂閱家庭中獲得了 7.7% 的收視率。這一數字較上一集上升了 1.3 個百分點，同時刷新了該劇自身的最高收視紀錄。



《瑞草洞》講述每天通勤至瑞草洞法律街的 5 位受雇律師（受聘於律師事務所並領取薪水的律師，如同上班族一般）之間的喜怒哀樂與成長故事。主演包括李鍾碩、文佳煐、姜有皙、柳惠永、林成財等人是劇中的主要「五人幫」，他們歷經長久思考後，各自踏上了心中所嚮往的新挑戰，這期間精彩的演出令觀眾們留下深刻的印象。



本劇是由《W—兩個世界》、《獵鑽緝兇》的朴昇宇導演執導，現役律師李承賢擔任編劇，劇本相當紮實。以受雇律師們煥然一新的日常作為結尾，呈現出瑞草洞律師事務所律師們多姿多彩的生活，讓職場觀眾深感共鳴。劇中描繪了每天嘆息著上班、在午休時短暫恢復活力、又拖著步伐回到工作的律師日常，喚起了現代人的諸多同感。

特別是編劇李承賢本身為現職律師，憑藉親身經歷創作出貼近現實的劇本，導演朴昇宇則以細膩手法重現瑞草洞法律街的景象，兩者相輔相成，增添了觀賞樂趣。



接下來將由潤娥、李彩玟主演的《暴君的廚師》接檔，預計在 8 月 23 日首播。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞