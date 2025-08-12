母曾令「外人前別叫媽」成最痛烙印，36歲尹施允首揭傷疤，坦言：幼小心靈很受傷

最近播出的SBS綜藝節目《我家的熊孩子》公開了演員尹施允與母親一同前往蒙古旅行的故事。 節目中一段深情的母子對話，意外揭開了尹施允童年時期令人心酸的家庭往事。

當身穿白色連衣裙的母親走近時，尹施允笑著喊出「媽媽」，立刻引發了演播室的騷動。 嘉賓們紛紛驚歎「媽媽好年輕」，並對他們接下來的蒙古之旅表示羡慕。在欣賞蒙古壯麗風光時，尹施允的母親曾動情大喊：「施允啊，我愛你，我的兒子！」隨後鏡頭轉向了母子二人獨處的對話場景。



尹施允首先打開了話匣子，談到了母親早年養育他的不易：「（媽媽）剛成年就因為我要去工作，年紀輕輕就當了媽媽。 」母親也流露出未能陪伴兒子成長的遺憾：「媽媽年紀輕輕就早早當了媽媽，所以我連他是什麼時候開始學走路的這些事都不知道。 」 接著，母親透露了一個令人驚訝的往事：「我（當時）還要求他在外人面前不要叫我媽媽。 」聽到這裡，尹施允回顧起無法正常稱呼母親的童年，坦承：「年幼的我內心很受傷。 」面對兒子的真情流露，母親含淚表達了深深的歉意：「對你，媽媽真的非常抱歉。 現在也是。 」 看到母親落淚，尹施允溫柔地安慰了她。



1986年出生的尹施允近期加入了《我家的熊孩子》節目，公開了為拍攝《模範計程車3》而減重10kg的過程，引來大批關注。

