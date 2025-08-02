朴娜勑SOLO婚紗照超美！《我獨自生活》親赴濟州海邊取景，23年男閨蜜掌鏡堪比時尚大片

昨晚的《我獨自生活》公開了朴娜勑拍攝SOLO婚紗照的過程，雖然拍攝時擺POSE讓她大呼尷尬，但成品真的很美！

朴娜勑曾在20歲時與一名任職攝影師的男性好友約定，等到結婚時請他來拍攝婚紗照。 如今朴娜勑已經39歲仍然單身，認為不能再等下去，決定現在就來兌現約定。

面對彩虹會員們的疑惑，朴娜勑表達了自己的看法：「拍婚紗照一定要有丈夫嗎？ 一定要兩個人才能拍嗎？ 我和我自己結婚了。 既有男也有女，有準新娘也有準新郎，不妨稱為『準娘郎』。 新郎和新娘的角色都由我來擔任！」全炫茂聽後表示理解：「雌雄同體。」



朴娜勑換上多套服裝，有的帥氣時髦、有的優雅高貴，還有比基尼泳裝和半透明紗裙。朴娜勑在朋友指導下擺出各種pose，自嘲好像「黑道大姐頭」，手捧鮮花微笑時也十分不習慣，加上現場剛好有外國遊客經過，令她感到十分尷尬。 彩虹會員們還打趣說她的黑裙子像海帶、黑木耳，白裙子像銀耳，真是夠了XD



好在成品讓人驚艷，看似隨手一拍，卻不遜於時尚雜誌的水準！



節目播出次日，朴娜勑在個人IG PO出當時的部份照片，寫道：「我陷入了愛情，和我自己... SOLO婚紗寫真。 準新娘與準新郎的合體，準娘郎。 沒對象又怎樣，我一手包辦。 幾乎沒修圖，只靠燈光與角度完成的喔！」立即獲得大量網友稱讚又帥又美。











▽朴娜勑濟州海邊拍攝一人婚紗寫真：



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