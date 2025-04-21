孔曉振「外太空床戲」拍攝後認清事實：「吊鋼絲拍攝太辛苦了！」暫時不敢再接拍太空題材作品

演員孔曉振在最近的YT影片中提到了自己年初時的作品《問問星星吧》拍攝時的甘苦，並以「雖然有點遲了，但這是我想說的話」為主題公開。

孔曉振表示，這部電視劇《問問星星吧》的所有拍攝過程都是很新穎的，就連事前製作的這種程度，加上必須2年左右的後製等等，劇情內容也非常難懂，她也認為觀眾們看了這部作品並不能夠很容易理解。一開始作家就想製作出「製造生命」相關的故事，孔曉振對於太空人的作業環境，在無重力狀態下人們與動物如何繁殖，也進行了研究，在電視劇中她飾演的是去做這些研究的人，都是很寫實的。



她也透露了幕後花絮，在整整16集的劇情中，除了1集以外，其他幾乎都是在太空的戲碼，在拍攝無重力場面的時候，感覺時間過得特別久。拍攝一集幾乎就要花費2個月的時間，吊著鋼絲需要連續拍攝15小時，而吊鋼絲在空中飛起來的時間就是拍攝時間的一半。孔曉振接著說，這樣一來對血液循環真的非常差，於是就會請工作人員讓她下去，這樣拍攝了一年的時間…並且才剛拍攝2個月，孔曉振從那時起就懷疑，這部作品到底能否播出？



孔曉振還提到在拍攝了《問問星星吧》後得到了難得的經驗，也整理了一下自己的感想，她覺得這部作品的演員們以及工作人員們真的都辛苦了，拍完之後她也覺得她自己真的很辛苦，可能有一段時間都不敢在拍攝太空主題類型的作品了。《問問星星吧》雖然祭出超強卡司，也花費鉅額製作費用，不過因主題較難懂，且太空題材難以引發共鳴，劇情發展中如「外太空床戲、產子」等這樣的場面也令人難以理解，於是收視率慘澹收場。



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