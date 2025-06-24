李敏鎬曬粉絲送的超豪華生日禮物！韓網掀起兩派爭論：賺那麼多錢還收禮物 VS 認證是喜愛粉絲

1987年6月22日出生的李敏鎬，日前迎來38歲生日，他也在 IG 上傳粉絲們送的超豪華生日禮物認證照。

照片中，有無數的花束、氣球和高價的禮物盒，李敏鎬表達對粉絲們的感謝：「就像我感受到的幸福一樣，希望大家也很幸褔。」



對此，韓網友也掀起兩派爭論，有網友表示：「錢多卻不拒絕，全都收下確實不怎麼樣」、「真的無法理解朝貢」、「是不是該停止朝貢了」、「那些要怎麼管理...還是不收比較好」、「只收信看起來最好」、「李敏鎬韓流爆發已經很久了，現在還在收禮呀啊...」、「演員們拍電影和電視劇的話會收到上億的金額，還收禮物這樣炫耀，看起來確實不太好」，也有網友認為：「雖然不收禮物很好，但是認證收到的禮物對粉絲們很好」、「也不是只有他一個人收禮物啊」、「不是一年一次的生日禮物嗎？我覺得這種程度還可以」、「花和氣球看起來更多」、「什麼都有爭議」等等。

另外，李敏鎬出演的新電影《全知讀者視角》在7月23日上映，改編自從2018年開始連載的同名人氣網路小說，講述幻想小說成爲現實的故事，這是唯一的讀者「金獨子」與小說中的主人公「劉眾赫」拯救滅亡世界的故事。



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