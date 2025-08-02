【有片】K-POP碰撞全球流行巨星！《KPOPPED》集結辣妹合唱團 & Boyz II Men & Kesha與ITZY & ATEEZ & Billlie等，合作舞台引爆期待

這陣容太夢幻！Apple TV+今日公開全新音樂競賽節目《KPOPPED》的正式預告，全球音樂界傳奇巨星將與K-POP新生代藝人組隊，互相演繹對方的經典金曲，嘉賓名單簡直令人不敢相信眼睛！

《KPOPPED》一早請到將K-POP帶向全世界的鳥叔PSY，以及美國饒舌歌手、三屆格萊美獎得主梅根尤物（Megan Thee Stallion）加盟，備受矚目。 每期節目中，將由全球流行巨星和K-POP歌手組隊，經過緊張的排練和練習，在有限的時間內進行大膽、突破傳統的合作表演。 在首爾進行現場演出后，當天由現場觀眾投票選出獲勝者，每期節目都將以一支韓國流行組合的精彩壓軸表演作為收官。



根據預告，節目中的跨國嘉賓團隊包括辣妹合唱團（Spice Girls）的艾瑪（Emma Bunton）、媚兒碧 （Mel B）和韓國女團ITZY，梅根尤物、美國殿堂級靈魂歌手佩蒂‧拉貝爾（Patti LaBelle）和韓國女團Billlie，惡女凱莎（Ke$ha）、饒舌歌手伊芙（EVE）和日本男團JO1，美國演唱團體大人小孩雙拍檔（Boyz II Men）和韓國女團BLACKSWAN，哥倫比亞雷鬼歌手J·巴爾文（J Balvin）、澳洲女歌手凱莉·米洛（Kylie Minogue）和韓國男團ATEEZ，阿爾巴尼亞裔美國女歌手Ava Max、英國女歌手潔絲葛琳（Jess Glynne）和韓國女團KISS OF LIFE，美國女子音樂組合TLC、英國歌手喬治男孩 （Boy George）和韓國女團STACY，美國饒舌歌手香草冰（Vanilla Ice）、美國「鐵肺舞后」泰勒·德恩（Taylor Dayne）和韓國女團Kep1er。



《KPOPPED》一共8集，各位藝人將分享各自的舞台和音樂風格，打造跨越世代的全新音樂體驗，呈現令人驚喜的合作表演。 節目將於29日在Apple TV+全球首播，觀眾也可通過Android版Apple TV和TVING觀看。



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