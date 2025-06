Kevin Oh退伍！甜晒与妻子孔晓振的人生四格照，贴脸＆背后抱闪瞎众人♥

22日下午,Kevin Oh 在自己 IG 上传多张照片,包含服役期间拍摄的照片和退伍后的日常生活照。

其中有一张是他和妻子孔晓振一起拍摄的人生四格照,Kevin Oh 身穿整齐的军装,孔晓振从背后拥抱他,吸引大家视线。网友也纷纷留言:「welcome back」、「好可爱的两人」、「太有夫妻相了」、「谢谢你 Kevin!都是珍贵的照片」、「太甜啦」、「恭喜你健康归来」、「Lovely couple」等等



美国出生的 Kevin Oh 虽然没有服兵役的义务,但是为了以韩国爲基础拓宽音乐活动领域,并与妻子在韩国稳定的生活而入伍。2023年12月以陆军现役身份入伍,在本月17日结束1年6个月的兵役。孔晓振之前出演《刘QUIZ》透露 Kevin Oh 刚入伍服兵役时,她每晚以泪洗面,脑袋也很混乱,但惊喜的是 Kevin Oh 提前写好数封 Email,预约每天早上10点传给她,让她际惊喜又感动。



而 Kevin Oh 退伍后的活动也备受期待,经纪公司方面表示:「经过长时间的等待,他将会带著更加深厚的感情和真诚的音乐与粉丝们再次见面。不仅是音乐,正在准备节目和演出等广泛的活动。」



另外,孔晓振日前收到《有夫之妇杀手》的出演提案,该剧改编自通过 kakao 连载的人气网路漫画,讲述35岁结婚5年的有夫之妇刘宝娜在结束3年的育婴假后,回到杀手组织的故事。有望和《机智住院医生生活》郑准元搭挡。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻