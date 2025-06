男神朴寶劍寵台粉！獻上生日驚喜 8月首度南下高雄開見面會 暖心秀中文感動告白「謝謝你們」

男神降臨港都!近期靠著《苦盡柑來遇見你》橫掃收視與口碑雙冠,再創人氣高峰,紅遍國際市場的 PARK BO GUM朴寶劍,特地選定生日這天官宣8月17日(日)首度南下,帶著《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] IN KAOHSIUNG》前往高雄流行音樂中心!

顏值破表的PARK BO GUM感性表示:「你好,我在高雄的朋友們,我是PARK BO GUM,我很興奮終於要來到高雄演出了,歡迎一起來看我,暑假見!」還加碼大秀了中文貼心道謝粉絲「謝謝你們」,展現滿滿誠意與親民魅力,令人期待值瞬間破表!即刻起,免費註冊加入 Live Nation Taiwan 會員於 6 ⽉23⽇中午12點起享獨家搶先購票權,詳情請⾄ www.livenation.com.tw,6 ⽉ 24日中午12 點拓元售票系統全⾯開賣。DBS Mastercard 星展萬事達卡可享卡友預售,⽽台灣大哥大及MyVideo ⽤⼾可享品牌專屬購票專區,購得最佳席次的票券。



被譽為「新一代韓流男神」的PARK BO GUM,全方位才能從演技、唱歌、主持都難不倒他,在舞台上以溫暖動人的嗓音、親切的互動還有零負評實力演出而聞名,歷年粉絲見面會演出,口碑好評爆棚、場場感動無數萬粉絲。2025萬眾矚目的見面會《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]》預計於七月開跑,包括橫濱、首爾、新加坡、曼谷以及8月17日(日)首度於高雄流行音樂中心舉行,這次巡演將再次與粉絲們攜手譜寫屬於彼此的珍貴回憶,今年暑假一起到高雄BE WITH PARK BO GUM!

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞