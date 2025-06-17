男神朴寶劍寵台粉！獻上生日驚喜 8月首度南下高雄開見面會 暖心秀中文感動告白「謝謝你們」

男神降臨港都！近期靠著《苦盡柑來遇見你》橫掃收視與口碑雙冠，再創人氣高峰，紅遍國際市場的 PARK BO GUM朴寶劍，特地選定生日這天官宣8月17日（日）首度南下，帶著《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] IN KAOHSIUNG》前往高雄流行音樂中心！

顏值破表的PARK BO GUM感性表示：「你好，我在高雄的朋友們，我是PARK BO GUM，我很興奮終於要來到高雄演出了，歡迎一起來看我，暑假見！」還加碼大秀了中文貼心道謝粉絲「謝謝你們」，展現滿滿誠意與親民魅力，令人期待值瞬間破表！即刻起，免費註冊加入 Live Nation Taiwan 會員於 6 ⽉23⽇中午12點起享獨家搶先購票權，詳情請⾄ www.livenation.com.tw，6 ⽉ 24日中午12 點拓元售票系統全⾯開賣。DBS Mastercard 星展萬事達卡可享卡友預售，⽽台灣大哥大及MyVideo ⽤⼾可享品牌專屬購票專區，購得最佳席次的票券。



被譽為「新一代韓流男神」的PARK BO GUM，全方位才能從演技、唱歌、主持都難不倒他，在舞台上以溫暖動人的嗓音、親切的互動還有零負評實力演出而聞名，歷年粉絲見面會演出，口碑好評爆棚、場場感動無數萬粉絲。2025萬眾矚目的見面會《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]》預計於七月開跑，包括橫濱、首爾、新加坡、曼谷以及8月17日（日）首度於高雄流行音樂中心舉行，這次巡演將再次與粉絲們攜手譜寫屬於彼此的珍貴回憶，今年暑假一起到高雄BE WITH PARK BO GUM！

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