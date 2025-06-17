李洪基《熊孩子》再曝頑疾「化膿性汗腺炎」，小時候屁股就曾「爆膿」溼一片

《我家的熊孩子》15日播出的最新一集，FTISLAND主唱李洪基透過問診和醫師對談，再次公開纏身自己超過20年的頑疾「化膿性汗腺炎」。

李洪基首次加入《熊孩子》班底公開自家還有「奇妙」的生活習慣後，再度公開纏著自己多年的化膿性汗腺炎。李洪基過去就曾在《全知干預視角》或自己的IG上透露自己飽受屁股上的膿瘡之苦，不過此次在節目上就診，他主要是為了腋下的不適，感受到腋下也長了膿瘡。



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‎〈李洪基上節目再談屁股膿瘡，自稱動過8次手術已成「膿瘡高手」!〉

李洪基其實除了屁股，腋下也會長膿瘡，全都是因為化膿性汗腺炎，過去人們都容易把此病症誤會成一般膿瘡或痤瘡，但嚴重的話，這些膿瘡之間是會連結行成「隧道」，像「螞蟻地獄」（應指螞蟻窩）一樣，初期發現若好好治療就能改善。說到初期，李洪基和媽媽就相當遺憾小學時沒能及早發現，當時只覺得是膿瘡要將膿擠出來，李洪基還曾在上課時屁股一邊的膿瘡爆開，導致褲子溼掉請假回家。



李洪基後來察覺病症後，共動了11次手術，因為手術疤痕相當多，讓他自卑到不再泡大眾浴池，幸好病症已一陣子沒復發，和醫師一見面才會好久不見的打招呼。李洪基透過超聲波（超音波）檢查，屁股果然沒問題，但感受不適的腋下確實開始長了膿瘡，醫師表示狀況還在初期可控制的範圍內，提醒李洪基一有不適再盡速就醫。搞笑的是，醫師說男性到了40歲男性荷爾蒙會減少，此病症也會隨著荷爾蒙減少而減輕，很快就要40的李洪基聽了之後心情很複雜……（編按：其實按國際年齡，1990年生的李洪基才35歲啦，還有幾年呢！）



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