《牽牛與仙女》大勢演員秋英宇x MZ世代巫女趙怡賢展開充滿粉紅泡泡的救援羅曼史

6月17日tvN新月火電視劇《牽牛與仙女》以線上模式舉辦製作發表會，導演金永完、演員趙怡賢、秋英宇、車康潤與秋瓷炫都參與活動。
《牽牛與仙女》由同名的人氣網路漫畫原著改編，描述一位擁有「死亡厄運」的少年以及要阻擋這個厄運的MZ世代女巫，呈現18歲的他們無所畏懼的初戀救援羅曼史。趙怡賢在劇中飾演為了拯救初戀男神的命運的女高中生小巫師「朴聖雅」，她過著白天是學生，晚上是巫師的雙重生活，對於牽牛可說是一見鍾情，決定拯救他的命運。為了消化這個角色，趙怡賢也花了大約3個月的時間去練習怎麼演出巫師，她透露劇中也有跳大神的場面，於是她拜師學藝，跳大神的方法、順序、語氣等都一一練習。
秋英宇在劇中飾演的「裴牽牛」一角，則是巫女朴聖雅的救援而獲得了平凡的幸福，雖然是一個出生以來就帶有死亡厄運的小孩，再加上這死亡厄運還牽連著更多壞事，就連出現在他周圍的人也會無辜被牽連，因為不希望別人受害，而開始變得像刺蝟一樣充滿攻擊性。
車康潤則是飾演「表志浩」一角，與朴聖雅一起改變牽牛的命運，表志浩的性格直來直往，相當單純，看著聖雅不斷為了守護牽牛而努力的樣子，也對聖雅相當心動。秋瓷炫在劇中則是一位成為鬼的巫師「嚴華」，他將為這對小情侶的戀情帶來一些阻礙，秋瓷炫也透露大家想像不到的反轉非常多，越後面的劇情可看到更多的演技變身。
趙怡賢與秋英宇已經是繼《學校2021》後的第二次合作，雖然之前的劇情中兩人並沒有太多打鬧互動，但透過本次《牽牛與仙女》也讓兩個人交情變得更熟，秋英宇更是大方稱讚趙怡賢看起來變美了，趙怡賢則表示同年紀的兩人，在20歲出頭與20歲中後半不同時期相遇，她也感到秋英宇的魅力也增加不少。《牽牛與仙女》將於23日晚間首播。
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