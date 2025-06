男神朴宝剑宠台粉！献上生日惊喜 8月首度南下高雄开见面会 暖心秀中文感动告白「谢谢你们」

男神降临港都!近期靠著《苦尽柑来遇见你》横扫收视与口碑双冠,再创人气高峰,红遍国际市场的 PARK BO GUM朴宝剑,特地选定生日这天官宣8月17日(日)首度南下,带著《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] IN KAOHSIUNG》前往高雄流行音乐中心!

颜值破表的PARK BO GUM感性表示:「你好,我在高雄的朋友们,我是PARK BO GUM,我很兴奋终於要来到高雄演出了,欢迎一起来看我,暑假见!」还加码大秀了中文贴心道谢粉丝「谢谢你们」,展现满满诚意与亲民魅力,令人期待值瞬间破表!即刻起,免费注册加入 Live Nation Taiwan 会员於 6 ⽉23⽇中午12点起享独家抢先购票权,详情请⾄ www.livenation.com.tw,6 ⽉ 24日中午12 点拓元售票系统全⾯开卖。DBS Mastercard 星展万事达卡可享卡友预售,⽽台湾大哥大及MyVideo ⽤⼾可享品牌专属购票专区,购得最佳席次的票券。



被誉为「新一代韩流男神」的PARK BO GUM,全方位才能从演技、唱歌、主持都难不倒他,在舞台上以温暖动人的嗓音、亲切的互动还有零负评实力演出而闻名,历年粉丝见面会演出,口碑好评爆棚、场场感动无数万粉丝。2025万众瞩目的见面会《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]》预计於七月开跑,包括横滨、首尔、新加坡、曼谷以及8月17日(日)首度於高雄流行音乐中心举行,这次巡演将再次与粉丝们携手谱写属於彼此的珍贵回忆,今年暑假一起到高雄BE WITH PARK BO GUM!

