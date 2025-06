【韓網熱門】BTS SUGA久違露面現身J-Hope演唱會，再次引爆去留爭議

昨天是BTS防彈少年團出道12週年,也是成員J-Hope首次個人世巡演唱會《HOPE ON THE STAGE》的尾場,隊友Jin和柾國登台與J-Hope合作表演,同樣剛剛退伍的Jimin、V、 RM,本月底即將解除召集的SUGA(戴口罩和黑色毛帽),以及HYBE議長房時爀則在台下觀看助陣。

SUGA以社會服務要員身份服役期間酒後駕駛電動車,遭吊銷駕照及1500萬罰金。 SUGA當時對警方稱「只喝了一杯啤酒」,一開始的道歉文被抓包將電動車寫成「電動滑板車」,被民眾指責混淆視聽、態度不佳,半個多月後再次道歉,此後一直保持低調。



