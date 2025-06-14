【韓網熱門】BTS SUGA久違露面現身J-Hope演唱會，再次引爆去留爭議

昨天是BTS防彈少年團出道12週年，也是成員J-Hope首次個人世巡演唱會《HOPE ON THE STAGE》的尾場，隊友Jin和柾國登台與J-Hope合作表演，同樣剛剛退伍的Jimin、V、 RM，本月底即將解除召集的SUGA（戴口罩和黑色毛帽），以及HYBE議長房時爀則在台下觀看助陣。

SUGA以社會服務要員身份服役期間酒後駕駛電動車，遭吊銷駕照及1500萬罰金。 SUGA當時對警方稱「只喝了一杯啤酒」，一開始的道歉文被抓包將電動車寫成「電動滑板車」，被民眾指責混淆視聽、態度不佳，半個多月後再次道歉，此後一直保持低調。



YOONGI IS DANCING ON HIS PART IN AIRPLANE PT. 2 MY YOONGI CRUMBS YALL AND LOOK AT ALL THE MEMBERS CUTELY DANCING OMG pic.twitter.com/y5KSgcHsNu — soo (@kkukvmin) June 13, 2025

韓國網友評論：

1. 臉皮有夠厚

2. 如果為成員著想就退團吧，至少假裝有在反省

3. 虧我曾經那麼喜歡你、信任你，現在只剩下傷痛

4. 看來他們已經決定一起前行了，我不要再關注就好

5. 帶著酒駕成員就會被講是物以類聚，總之好好相處吧

6. 一定要因為他一個人，害得整個團被人講是「飲酒少年團」嗎？

7. 這是我最害怕、最不想看到的畫面... 偶像圈裡唯一殘存的酒駕成員，真是留下了很好的先例呢，玧其呀

8. 防彈成員們覺得沒關係耶^^只有你們覺得不ok

9. 他又沒有犯下該死的罪，已經被罵得足夠多了，放過他吧

10. 他沒有造成人員或財產損害，也接受了處罰，還要怎樣？ 連公演都不能去看嗎？

11. 雖然對他非常失望、曾經罵他是瘋子，但如果成員們決定繼續帶他一起，我也打算接受了

12. 支持6人防彈的粉絲要傷心了，事實上，我完全不認為公司或成員會跟他切割

13. 現在還只是開始，以後他每一次露面都會引起紛亂

14. 哇，V好像來自另一個世界，看那手臂肌肉

15. Jimin退役那天就很可愛，今天看起來更可愛耶

16. 有情有義的模樣真的很讓人感動ᅲᅲ

17. 永遠在一起吧，BTS is 7

出處：https://theqoo.net/hot/3784121244

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