《健將聯盟》最新劇照：朴寶劍♥金所泫的愛情故事就此拉開序幕！發射「愛情子彈」的模樣又傻又可愛

JTBC 全新週末劇《健將聯盟》（Good Boy）中，尹東柱（朴寶劍 飾）對池韓娜（金所泫 飾）的純愛隨著劇情進展愈發深厚。而在今天播出的劇集中，將揭曉這段感情的起點。那是他作為國家代表選手時期，對池韓娜一見鍾情的瞬間。

官方公開的劇照中，過去國家代表選手村跑道上運動中的尹東柱身影被捕捉下來。然而他的視線只專注於一個方向。當他發現從對面跑道跑來的池韓娜時，自然而然地轉過頭看向她。雖然奔跑的腳步並未停下，但目光已牢牢鎖定在她身上。那如癡如醉的表情，僅憑這一幕就讓人猜到這正是一見鍾情的瞬間。



另一張劇照中，尹東柱對池韓娜展露燦爛笑容，像是發射「愛情子彈」，而池韓娜卻以冷淡無表情回應他的熱烈攻勢，形成鮮明對比，令人忍俊不禁。尹東柱這段單方面的純愛，從一開始便預示著將會充滿波折。

這份感情隨著時間流逝一直延續到現在。尹東柱成為警察後，與池韓娜意外重逢，當她挑釁般地問道：「你還喜歡我嗎？」時，他毫不猶豫地直球回應：「嗯，不行嗎？」從未隱藏自己的心意。他在選手選拔賽失敗、陷入低潮時，池韓娜為鼓勵他貼上的「饅頭貼紙」，至今仍貼在手機背後；她的立牌弄髒了，他會貼上OK繃；她身邊壞掉的路燈，他也親自修好，用行動表達愛意。





甚至在辦案現場也難掩情感。追查走私組織「Monkey」時，兩人身份險些曝光，池韓娜突發奇想用手捂住尹東柱的嘴，假裝親吻來化解危機，這也悄悄流露出兩人之間未散的情愫。然而池韓娜仍未輕易敞開心扉，冷淡地劃清界線說：「絕對不會有喜歡的事發生。」這反而讓尹東柱的心意更加深切。



製作組表示：「本集將是尹東柱對池韓娜一見鍾情的關鍵瞬間首次公開，也是兩人情感線迎來新局面的轉折點。池韓娜同樣會展現出絲毫不輸尹東柱的『推土機』魅力，請觀眾們一定要看到最後。」



《健將聯盟》第 5 集將於今天（週六，14日）晚間 10 點 40 分(KST)播出。



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