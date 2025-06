「BTS舞蹈隊長」j-hope 新歌〈Killin' It Girl〉直衝冠軍一位，登上 iTunes 61 國 Top Song

BTS 防彈少年團成員 j-hope 以新歌登上全球音源榜首,以壓倒性的實力展現了他在全球的高人氣。

j-hope 於 13 日發行了〈Killin' It Girl〉(feat. GloRilla)。該曲一發行便空降歌曲榜「全球 iTunes 單曲榜」和「歐洲 iTunes 單曲榜」雙榜冠軍。



該曲的 solo 版同樣備受關注。與原曲一同佔據上述排行榜第 1、2 名,展現壓倒性的全球人氣。

之後他持續刷新歷代級成績,共登上 61 個國家/地區 iTunes「Top Song」榜冠軍,包括澳洲、巴西、丹麥、法國、德國、泰國、菲律賓等地。MV 同樣引發熱潮。公開後進入美國、英國、德國、加拿大等 38 個國家/地區 YouTube「熱門音樂影片」Top 10。



〈Killin' It Girl〉是一首表達一見鍾情瞬間悸動的嘻哈歌曲,以極具中毒性的副歌為特色。作為 j-hope solo 單曲企劃的壓軸曲目。



官方於 14 日在防彈少年團 YouTube 頻道上傳了〈Killin' It Girl〉直拍影片,該表演是 13 日世界巡演「Hope On The Stage Final」上帶來的舞台。



展現了世界級表演者的真正價值。j-hope 當天以強勁群舞帶來震撼舞台,粉絲們也以熱烈歡呼回應,現場氣氛相當火熱。



另一方面,j-hope 將於 16 日追加公開〈Killin' It Girl〉舞蹈版 MV,敬請期待~。

