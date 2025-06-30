XODIAC麥駿昇李傲賢 翻唱韓劇經典回憶殺 《因為我太傻》
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XODIAC麥駿昇李傲賢 翻唱韓劇經典回憶殺 《因為我太傻》

明星   2025年6月30日   星期一00:00   Lancy  

XODIAC

韓國男團XODIAC昨日(25號)以小分隊X-UNIT發佈了經典人氣電視劇《花樣男子》的OST 《因為我太傻》，這首歌一出後即帶給粉絲回憶殺。不比較年輕的粉絲紛紛說想起當年因為媽媽追看《花樣男子》時也一起跟着看的回憶，經典電視劇情節也隨即浮現腦海。

這次X-UNIT 由正副隊長LEX 和HYUNSIK 帶領兩位香港成員SING(麥駿昇) 和LEO(李傲賢) 四人組成，據說X-UNIT每次會以不同的XODIAC 成員組成，故此人數也會不一樣，此舉的目的是將來XODIAC 不齊人的時候，也可以以X-UNIT身份繼續活動。

LEX@XODIAC
HYUNSIK@XODIAC

值得一提是這首歌的MV竟注入Google Veo最新技術! Jacso於本月3日在香港舉行的Google Cloud Summit論談會上正式宣佈在X-UNIT最新MV結合AI技術,引起了業界內外的關注。 Jacso通過與香港Google Cloud的合作, 以香港電影的後期製作人力爲中心組成了專門AI測試組, 並率先將Google的最新AI技術運用到《因為我太傻》的MV製作中,引發了不同行業對完整版MV的期待，更稱AI科技的發達令大家對畫面的真偽傻傻分不清，切切實實與歌名《因為我太傻》相輔相成了！

LEO@XODIAC
SING@XODIAC

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