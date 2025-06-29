【韓網熱門】你說他們是同齡人（feat.《Sweet Home》宋江）？網友：直到我看到了後面......

他們怎麼會是同齡人！

日前一段電視劇《Sweet Home》裡的片段在韓網火速傳播，影片中車賢秀（宋江 飾）正和同學說話，突然一隻足球飛到眼前，鏡頭一轉另一群同學正在踢球，網友表示「高中生設定最離譜的就是這個，他們怎麼可能是同齡的朋友啊？」



고딩연출 무리수레전드는 이거임

얘네가 어떻게 동갑친구임 시발 pic.twitter.com/9Kmt69Jobw — 무덕이 (@moodukie) June 23, 2025

韓國網友評論：

1. 他們真的找來高中生演了

2. 突然變得超真實

3. 笑死 太真實的學生了

4. 一開始還想「有什麼問題嗎」結果...... 哈哈哈

5. 一開始還覺得沒什麼，看到後面整個爆笑，該不會是去操場上找來真的高中生吧？

6. 那根本是baby高一吧！正常高二就沒那麼小孩感了哈哈哈

7. 本來在看「有什麼問題嗎？」然後想說他怎麼對大人講話這麼沒禮貌

8. 世界觀突然完全改變了哈哈哈

9. 還想說「還行吧？」結果實在太現實太爆笑了哈哈哈

10. 「喂你沒事吧？」的聲音根本是剛進變聲期的國高中生啊

11. 只有他們兩個出現的時候感覺還行...

12. 不是啊，他的語氣跟聲音實在是太真了

13. 一開始還覺得「兩個看起來差不多啊？」然後就——啊哈哈哈哈哈！真的不一樣

14. 突然冒出現實高中生了

15. 我邊看還在想「長得好像也沒差很多啊」結果直接爆笑

16. 對大人講話不能那樣啊，嘶......

17. 一出現真的高中生，前面那兩位假高中生整個穿幫

18. 我也是一開始還在想「哪裡有問題？」結果足球那幕一出來就懂了哈哈哈

19. 太像小孩了，應該是15歲的高一生吧

20. 完全沒預料到，直接笑出來

21. 完全是個真·國小生（笑）

22. 還想說哪裡不對，結果居然是個小孩哈哈哈

23. 本來還想說兩人看起來真的像同齡... 啊...... 結果哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3798531344

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞