【韓網熱門】日版《和我老公結婚吧》韓國開發佈會，製作團隊稱「這不是翻拍而是原創」！韓國網友直呼「滾」

韓國知名娛樂企業CJ ENM與旗下影視製作公司Studio Dragon攜手製作的首部日本電視劇《和我的老公結婚吧》於6月26日在首爾九老區某酒店舉行了製作發佈會，主演小芝風花和佐藤健出席了活動。

發佈會上製作團隊介紹稱：「這並不是韓國電視劇的翻拍，而是基於原作網小說，重新構思成符合日本文化和情感的原創作品。 」



製片人孫某表示：「在購買了原作小說並著手策劃電視劇的過程中，漫畫版問世了，結果在日本獲得了人氣，因此我們開始想『是不是也可以做個日本版』，最終促成了這部劇的誕生。與其說是翻拍，不如說是比韓國版電視劇還早開始製作的原創日本劇，對我們來說是一項很大的挑戰。如果在韓國進行企劃，由韓國製作團隊在當地作業的話，或許能進一步擴大影響力。 韓國和日本兩國的優點相融合，產生了協同效應，成為打造我們電視劇獨特的要素。 」



韓國網友評論：

1. 滾開

2. 不是翻拍韓劇，是根據網路小說改編的電視劇??? 別拐彎抹角，好像在裝是原創一樣

3. 真是胡說八道

4. 沒人要看，也不是什麼好作品，為什麼老是強推

5. 在韓國電視節目裡別再讓我們聽到日語了！！

6. 哈哈哈，他們做的事真的很好笑，是收了多少錢才能說出這種話？

7. 他們演技也不行，韓劇大爆是因為朴敘俊（韓版主演實則是羅人友）和朴敏英演得好

8. 這種玩文字遊戲還想拿過去真的很無語，超討厭，不知道為什麼要在韓國播放這個，有人親日上頭了嗎？

9. 是不是不懂「原創」的意思？

10. 哈哈，即便是改編網路小說，也最多說加入了原創劇情吧，買了版權開始拍就不叫原創劇了，大家都懂的，怎麼現在裝傻？

11. 就算你說他們是早就買版權準備的，那也別在韓國這邊當成寶貝一樣宣傳了

12. 不看

13. 在日本人面前卑躬屈膝 笑死人

14. 這劇要是真紅了，日本人肯定會狂發稿說「在韓國也成功了」吧哈哈

15. 什麼狗屁邏輯

16. 我們國家網路小說是原作，哪怕你改編得多，也不能說是日本原創吧？

17. 那你去日本宣傳好了，這又不是日本導演或日本資本拍的，跟我們有啥關係？ 現在韓國公司不是老搞什麼「經驗傳授」之類的，把日本人訓練成K-POP形式的偶像，還非得叫J-POP偶像，出現在韓國節目上也很無語言

18. 原作都在放在那，怎麼可能是原創，笑死人了，只要一沾上日本，有些人腦子就出問題了

19. 為什麼要替日本人乞討？ CJ公司真丟臉，希望他們大敗，日本那邊也一起失敗

20. 真是可笑至極

21. 明明有原作，哪來的原創，真噁心

原文：https://theqoo.net/square/3802390582

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞