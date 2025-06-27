【韓網熱門】出現在醫院官方帳號裡的BTS防彈少年團SUGA，韓網口碑反轉！

防彈少年團成員SUGA（本名閔玧其）溫暖善行曝光，近日成為話題焦點。

6月25日，首爾延世大學Severance院官方YouTube頻道公開了一段關於「閔玧其治療中心」幕後花絮影片。 SUGA為支持自閉症光譜障礙兒童青少年治療中心建設，慷慨捐贈50億（韓幣）。 影片中，Severance醫院小兒精神科的千根雅教授分享了SUGA不為人知的溫情故事。

據千教授透露，SUGA於去年11月親自拜訪醫院，表示希望能以音樂公益的方式貢獻力量。 他積極參與名為「MIND」的音樂治療計劃，該計劃旨在幫助兒童情緒恢復及提升社交能力。 當時身為社會服務替代役的SUGA，利用週末時間秘密為孩子們進行音樂課程，甚至沒有透露自己是防彈少年團成員，而是以「閔玧其」的身份接近孩子們，教他們彈奏樂器、分享音樂。「閔玧其治療中心」預計將於今年9月完工，為更多自閉症兒童提供幫助。



SUGA透過所屬經紀公司表示：「過去7個月與千根雅教授一起準備節目並參與義工活動，深刻體會到音樂是表達心聲、與世界溝通的重要橋樑。 能夠陪伴自閉症兒童的治療過程，是莫大的感謝與幸福。 未來也將持續為更多孩子融入社會貢獻力量。」

韓國網友評論：

1. 雖然我因為其他原因脫粉了，但他以前確實一直想幹這種事來著..

2. 這事做得漂亮

3. 但我覺得這種反省方式更好，藝人們總說要靠唱歌回報，靠演技回報，根本不需要這種回報，不如這樣為社會做貢獻 那些闖了禍就以為只要不上電視就能被原諒的人

4. 讓人改觀呢 會為你加油的！！

5. 真的太厲害了... 知錯能改，以後繼續加油

7. 好帥 原本就對大腦、精神方面很關注吧！希望這種善行能持續下去..

8. 看起來挺真誠的

9. 把以前說過的話付諸實際行動了呢

10. 雖然不喜歡你，但知道你原本就熱衷慈善事業和心理領域，所以和那件事無關，覺得超帥

11. 把想做的事一件件實現的樣子太帥了 會支持你的！

12. 這確實是他一直關心的主題，原本就立志於福利機構和基金會捐款，阿米們都知道，和犯錯無關，絕對不是臨時作秀

13. 以前說不紋身不就是因為這個類似理由嗎？ 做得好就該表揚

14. 敢用本名就說明不是一次性作秀，要是只做一次的話根本不敢署名

15. 這麼關心這些的人為什麼要酒駕呢？ 人類真是個複雜的存在

16. 我不是粉絲，所以防彈活動與我無關。 所有人都是多面的，哪有百分百的好人，就像邊闖紅燈邊撿垃圾才是真實人類... 不是簡單捐款而是直接參與，還捐出企業級巨款本身就不容易 ，評論說原本就關心這方面，身邊有病童所以很感謝

17. 據說一直有抑鬱症強迫症，可能依賴酒精吧雖然大錯特錯，但事後能用這麼真誠的方式回饋社會的藝人屈指可數..

18.人類真是多面的存在.. 這次很帥

19. 敢用本名成立中心談何容易？ 希望能幫到困境中的人，我也捐了一點，能參與感覺更好

20. 做得好歸好 請繼續反省

21. 出事後為什麼發假聲明？ 發weverse時明明可以解釋，為什麼要那樣對支持你的粉絲？

22. 我感覺沒見過反省到這種程度的酒駕者，就算是作秀也對社會有幫助 這部份值得肯定

原文：https://theqoo.net/square/3801818500

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